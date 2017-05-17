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Microtrip для Android

Microtrip 2.1.1 для Android

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Описание Microtrip 2.1.1 для AndroidОписание   Скачать Microtrip 2.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,07 Мб) Скриншоты Microtrip 2.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Microtrip 2.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microtrip 2.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Microtrip - увлекательная аркада для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит управлять клеткой, пробирающейся в недрах организма.

На пути персонажа будут встречаться всевозможные препятствия и бактерии, так и норовящие прервать это захватывающее путешествие. Питается наша клетка белыми микроорганизмами, причем нужно стараться собирать попадающиеся время от времени капсулы, содержащие в себе разнообразные бонусы, благодаря которым главный герой может уменьшиться в размерах, отпугнуть противников, временно приобрести способность магнетизма и пр.

Управление осуществляется при помощи встроенного акселерометра или путем тапания по экрану. Чем глубже Вы сможете пройти, переходя с одной локации на другую, тем больше заработаете очков. Но вполне традиционно чем дальше проходит игрок, тем сложнее становиться выживать, увеличивается скорость передвижения, количество врагов и препятствий, усложняющие и так не простое маневрирование.

Microtrip несомненно найдет своих поклонников, благодаря сочетанию минимализма и довольно высокой сложности геймплея, наличию красочной графики и веселого музыкального сопровождения.

Скриншоты Microtrip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 253
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Microtrip отмечена редакцией SoftPortal.com
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