Охотничье сафари 3D для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Italy Games
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 059 | Статистика
|Размер:
|39,36 Мб
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Охотничье сафари 3D – отправляйтесь на захватывающее сафари не выходя из дома. Сидя на диване вы побываете в 12 локациях и поохотитесь на медведей гризли, волков, антилоп, львов и других диких животных. Как и в настоящем сафари вы будете перемещаться по местности на внедорожниках и моторных лодках.
В игре присутствуют несколько режимов: начальный уровень со стандартными заданиями, опасный уровень с монстрами и уровень, где добычей должны стать редкие и ценные виды животных. Оружие в игре можно не только улучшать, но и создавать собственное эксклюзивное оружие.
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