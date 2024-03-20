Охотничье сафари 3D – отправляйтесь на захватывающее сафари не выходя из дома. Сидя на диване вы побываете в 12 локациях и поохотитесь на медведей гризли, волков, антилоп, львов и других диких животных. Как и в настоящем сафари вы будете перемещаться по местности на внедорожниках и моторных лодках.

В игре присутствуют несколько режимов: начальный уровень со стандартными заданиями, опасный уровень с монстрами и уровень, где добычей должны стать редкие и ценные виды животных. Оружие в игре можно не только улучшать, но и создавать собственное эксклюзивное оружие.