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Охотничье сафари 3D для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 059 | Статистика
Размер:39,36 Мб
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Охотничье сафари 3D скриншот № 1
Охотничье сафари 3D скриншот № 2
Охотничье сафари 3D скриншот № 3
Охотничье сафари 3D скриншот № 4

Охотничье сафари 3D – отправляйтесь на захватывающее сафари не выходя из дома. Сидя на диване вы побываете в 12 локациях и поохотитесь на медведей гризли, волков, антилоп, львов и других диких животных. Как и в настоящем сафари вы будете перемещаться по местности на внедорожниках и моторных лодках.

В игре присутствуют несколько режимов: начальный уровень со стандартными заданиями, опасный уровень с монстрами и уровень, где добычей должны стать редкие и ценные виды животных. Оружие в игре можно не только улучшать, но и создавать собственное эксклюзивное оружие.

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