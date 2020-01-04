Angry Birds Classic 7.9.3 для Android Angry Birds Classic – помогите сердитым птичкам сокрушить коварных свиней и возвратить украденные яйца. Учитывайте во внимание уникальные особенности птиц: они Angry Birds Action! 2.6.2 для Android Angry Birds Action! – сердитые птицы стали героями мультфильма и правила игры немного изменились. Теперь, как и в пинболе, необходимо рассчитать траекторию полета, Angry Birds Friends 4.2.0 для Android Angry Birds Friends – новые уровни каждую неделю для вас и ваших друзей. Принимайте участие в турнирах и занимайте первые места в общемировом зачете. Чем выше место

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