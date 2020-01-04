Tank Hero для Android

Tank Hero 1.5.13 для Android

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Описание Tank Hero 1.5.13 для AndroidОписание   Скачать Tank Hero 1.5.13 для AndroidСКАЧАТЬ (9,91 Мб) Скриншоты Tank Hero 1.5.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Tank Hero 1.5.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tank Hero 1.5.13 для AndroidОтзывы (2)  Видеоролик к программе Tank Hero 1.5.13 для AndroidВидеоролик  
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4.81 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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Tank Hero — участвуйте в захватывающих и безумных танковых боях и станьте непобедимым героем. Доставайте врагов из укрытий с помощью пушек и гаубиц и старайтесь не попадаться под вражеский огонь. Всего против вас будут противостоять пять видов танков и у вас будет чем удивить каждого из них. Присутствуют два режима игры (Кампания и Выживания), улучшения для вашего танка, три уникальные локации, поддержка HD-устройств.

Tank Hero
Tank Hero
Tank Hero
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19 048
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Tank Hero

Влад про Tank Hero 1.5.11 для Android [11-06-2017]

Действительно стреляю и прям ну меега
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сергей про Tank Hero 1.4 для Android [07-12-2011]

отличная игра
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