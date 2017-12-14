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Triangle Calculator для Android

Triangle Calculator 3.1.1 для Android

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Описание Triangle Calculator 3.1.1 для AndroidОписание   Скачать Triangle Calculator 3.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (897 Кб) Скриншоты Triangle Calculator 3.1.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Triangle Calculator 3.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Triangle Calculator 3.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Triangle Calculator - полезное приложение для всех учащихся школ, с помощью которого они смогут без проблем решать геометрические задачи с треугольниками. Программа позволяет находить решение треугольника по двум сторонам и одному углу, двум углам и одной стороне или трем сторонам.

Triangle Calculator не содержит большого количества настроек и не обладает избыточным функционалом, что в данном случае является несомненным плюсом, поскольку его сможет освоить и с успехом пользоваться даже начинающие и неопытные пользователи.

В главном окне программы можно указать значения сторон треугольника (a, b, c), его углы (A, B, C), присваивать углу С значение 90 градусов. После введения нужных значений, достаточно нажать кнопку «=», и программа самостоятельно рассчитает оставшиеся стороны и углы, а также вычислит площадь треугольника и его высоту.

Кроме этого можно задать необходимую точность расчетов и единицы измерения угла (градусы, радианы, грады).

Скриншоты Triangle Calculator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 525
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика - Научные
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