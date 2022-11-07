GeoGebra Geometry для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.742.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,13 Мб
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GeoGebra Geometry скриншот № 4

GeoGebra Geometry - мощное приложение для изучения математики и естественных наук, с помощью которого можно легко строить треугольники, перетаскивать точки, проводить параллельные линии, пересекать окружности, а также сохранять и делиться своими результатами.

Особенности GeoGebra Geometry:

  • Создание построения с помощью точек, линий, окружностей, многоугольников и углов.
  • Изучение интерактивной геометрии, перетаскивая точки.
  • Измерение длины и площади.
  • Трансформирование фигур, отражая, вращая и расширяя их.
  • Продвинутые построения с помощью коник и линий локуса.
  • Изучение этапов построения для более глубокого понимания.
  • Поиск бесплатных учебных заданий прямо из приложения.
  • Сохранение своих результатов и возможность делиться ими с другими.
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