GeoGebra Geometry для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.742.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|International GeoGebra Institute
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,13 Мб
GeoGebra Geometry - мощное приложение для изучения математики и естественных наук, с помощью которого можно легко строить треугольники, перетаскивать точки, проводить параллельные линии, пересекать окружности, а также сохранять и делиться своими результатами.
Особенности GeoGebra Geometry:
- Создание построения с помощью точек, линий, окружностей, многоугольников и углов.
- Изучение интерактивной геометрии, перетаскивая точки.
- Измерение длины и площади.
- Трансформирование фигур, отражая, вращая и расширяя их.
- Продвинутые построения с помощью коник и линий локуса.
- Изучение этапов построения для более глубокого понимания.
- Поиск бесплатных учебных заданий прямо из приложения.
- Сохранение своих результатов и возможность делиться ими с другими.
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