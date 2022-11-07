GeoGebra Geometry - мощное приложение для изучения математики и естественных наук, с помощью которого можно легко строить треугольники, перетаскивать точки, проводить параллельные линии, пересекать окружности, а также сохранять и делиться своими результатами.

Особенности GeoGebra Geometry: