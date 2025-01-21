Math Games: Math for Kids для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RV AppStudios
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.55 Мб
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Math Games: Math for Kids — приложение, предназначенное для того, чтобы помочь детям развивать и улучшать математические навыки через увлекательные игры. В нем собраны различные задания, которые позволяют обучать детей арифметике, включая сложение, вычитание, умножение и деление. Кроме того, в приложении можно найти более сложные задания с дробями, десятичными числами и смешанными действиями. Все игры в приложении бесплатно, не содержат рекламы и подходят для детей разных возрастных групп.
В этом приложении представлены различные уровни сложности, которые позволяют детям постепенно осваивать более сложные математические концепции. Оно ориентировано как на самых маленьких детей, так и на школьников, начиная с 3-го класса. Приложение поможет развить математическое мышление и способствует лучшему усвоению школьной программы.
Основные возможности приложения Math Games: Math for Kids:
- Бесплатный доступ к множеству математических игр без рекламы.
- Уровни сложности от простых заданий по арифметике до более сложных, включающих дроби, десятичные числа и смешанные операции.
- Возможность обучения — дети могут получить подсказки и пошаговые объяснения, если не могут решить задачу.
- Дружелюбный интерфейс, удобный для детей разных возрастных групп.
- Разнообразие математических заданий: игры на сложение, вычитание, умножение, деление, а также игры на работу с дробями и десятичными числами.
- Приложение подходит для детей детсадовского возраста, школьников и подростков.
- Возможность использовать приложение для улучшения математических способностей у всех возрастных категорий.
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