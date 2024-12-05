UpStudy для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32.02 Мб
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UpStudy — интеллектуальное приложение для студентов, предназначенное для решения задач по различным учебным предметам, включая математику, химию, физику и биологию. Программа помогает пользователям получать пошаговые решения задач с подробными объяснениями, что делает процесс обучения более простым и понятным. Используя камеру вашего устройства, приложение распознаёт текст или формулы, анализирует их и предоставляет результаты с необходимыми пояснениями.

UpStudy охватывает множество уровней и дисциплин, начиная с базовой арифметики и заканчивая сложными расчетами. Оно также поддерживает работу с геометрическими задачами и текстовыми заданиями. Приложение идеально подходит как для школьников, так и для студентов вузов, предоставляя не только ответы, но и тесты для проверки знаний.

Программа построена на основе искусственного интеллекта, что делает её доступным и персонализированным помощником для каждого ученика. Удобный интерфейс позволяет быстро фотографировать задачу, получать решения в реальном времени и сохранять историю запросов для последующего анализа.

Основные возможности приложения UpStudy:

  • Поддержка нескольких учебных предметов: математика, химия, физика и биология.
  • Решение задач по всем уровням математики: арифметика, алгебра I и II, геометрия, тригонометрия, начальный анализ, исчисление и статистика.
  • Быстрое распознавание и анализ текстовых и графических задач.
  • Пошаговые объяснения для глубокого понимания решений.
  • Интерактивные тесты для проверки и закрепления знаний.
  • Возможность использовать научный калькулятор с поддержкой ручного ввода.
  • Сохранение истории запросов для повторного изучения и анализа.
  • Доступ к сообществу пользователей для обмена опытом и обсуждения учебных вопросов.
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