UpStudy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Crazysloth Pte. Ltd
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32.02 Мб
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UpStudy — интеллектуальное приложение для студентов, предназначенное для решения задач по различным учебным предметам, включая математику, химию, физику и биологию. Программа помогает пользователям получать пошаговые решения задач с подробными объяснениями, что делает процесс обучения более простым и понятным. Используя камеру вашего устройства, приложение распознаёт текст или формулы, анализирует их и предоставляет результаты с необходимыми пояснениями.
UpStudy охватывает множество уровней и дисциплин, начиная с базовой арифметики и заканчивая сложными расчетами. Оно также поддерживает работу с геометрическими задачами и текстовыми заданиями. Приложение идеально подходит как для школьников, так и для студентов вузов, предоставляя не только ответы, но и тесты для проверки знаний.
Программа построена на основе искусственного интеллекта, что делает её доступным и персонализированным помощником для каждого ученика. Удобный интерфейс позволяет быстро фотографировать задачу, получать решения в реальном времени и сохранять историю запросов для последующего анализа.
Основные возможности приложения UpStudy:
- Поддержка нескольких учебных предметов: математика, химия, физика и биология.
- Решение задач по всем уровням математики: арифметика, алгебра I и II, геометрия, тригонометрия, начальный анализ, исчисление и статистика.
- Быстрое распознавание и анализ текстовых и графических задач.
- Пошаговые объяснения для глубокого понимания решений.
- Интерактивные тесты для проверки и закрепления знаний.
- Возможность использовать научный калькулятор с поддержкой ручного ввода.
- Сохранение истории запросов для повторного изучения и анализа.
- Доступ к сообществу пользователей для обмена опытом и обсуждения учебных вопросов.
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