Triangle Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|November31
|Категории:
|Математика - Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 676 | Статистика
|Размер:
|5.95 Мб
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Triangle Calculator - полезное приложение для всех учащихся школ, с помощью которого они смогут без проблем решать геометрические задачи с треугольниками. Программа позволяет находить решение треугольника по двум сторонам и одному углу, двум углам и одной стороне или трем сторонам.
Triangle Calculator не содержит большого количества настроек и не обладает избыточным функционалом, что в данном случае является несомненным плюсом, поскольку его сможет освоить и с успехом пользоваться даже начинающие и неопытные пользователи.
В главном окне программы можно указать значения сторон треугольника (a, b, c), его углы (A, B, C), присваивать углу С значение 90 градусов. После введения нужных значений, достаточно нажать кнопку «=», и программа самостоятельно рассчитает оставшиеся стороны и углы, а также вычислит площадь треугольника и его высоту.
Кроме этого можно задать необходимую точность расчетов и единицы измерения угла (градусы, радианы, грады).
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