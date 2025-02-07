Math Games для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GunjanApps Studios
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|13.46 Мб
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Math Games — приложение, предназначенное для улучшения математических навыков пользователей разных возрастов. Содержит серию простых и доступных игр, которые помогают освоить основы арифметики, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Приложение подходит как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможности для тренировки и совершенствования навыков в увлекательной и игровой форме.
Список основных возможностей Math Games:
- Игры для практики сложения и вычитания.
- Игры для тренировки умножения и таблицы умножения.
- Простота и доступность интерфейса для всех возрастных категорий.
- Яркие и привлекательные рабочие листы для визуального восприятия.
- Игра без необходимости в постоянном подключении к интернету.
- Множество уровней сложности для адаптации под различные возрастные группы и уровни знаний.
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