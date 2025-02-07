Math Games для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:18.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:13.46 Мб
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Math Games — приложение, предназначенное для улучшения математических навыков пользователей разных возрастов. Содержит серию простых и доступных игр, которые помогают освоить основы арифметики, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Приложение подходит как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможности для тренировки и совершенствования навыков в увлекательной и игровой форме.

Список основных возможностей Math Games:

  • Игры для практики сложения и вычитания.
  • Игры для тренировки умножения и таблицы умножения.
  • Простота и доступность интерфейса для всех возрастных категорий.
  • Яркие и привлекательные рабочие листы для визуального восприятия.
  • Игра без необходимости в постоянном подключении к интернету.
  • Множество уровней сложности для адаптации под различные возрастные группы и уровни знаний.
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