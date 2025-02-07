Math Games — приложение, предназначенное для улучшения математических навыков пользователей разных возрастов. Содержит серию простых и доступных игр, которые помогают освоить основы арифметики, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Приложение подходит как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможности для тренировки и совершенствования навыков в увлекательной и игровой форме.

Список основных возможностей Math Games: