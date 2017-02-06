Sublime Text для Windows

Sublime Text 3 Build 3126

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Описание Sublime Text 3 Build 3126Описание   Скачать Sublime Text 3 Build 3126СКАЧАТЬ (8,07 Мб) Скриншоты Sublime Text 3 Build 3126Скриншоты (6)   Статистика Sublime Text 3 Build 3126Статистика   Отзывы о Sublime Text 3 Build 3126Отзывы (0)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Sublime Text - многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода.

Интерфейс этого редактора очень лаконичен. Зато скорость работы и отклика на все Ваши действия на достаточно высоком уровне. Поддерживает огромное количество языков (C++, Dylan, Erlang, HTML, Haskell, Java, JavaScript, Lua, Markdown, MATLAB, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, XML и др.) и предлагает на выбор около 20 цветовых схем. Весьма удобно, что реализован полноэкранный режим - очень полезно, если не хотите, чтобы Вас что-то отвлекало от полноценной работы. Кроме того, для Вас приготовлены так называемые мультипанели: можно параллельно работать с несколькими файлами в одном окне, что намного удобнее, чем использовать несколько отдельных окон.

Хочется выделить такую фишку как миникарта - в правой части редактора расположена колонка, в которой в миниатюре расположены примерно 5-6 экранов с текстом. Это позволяет быстро перемещаться по коду и находить нужные элементы.

Кто работает с кодом знает, как важна в текстовом редакторе подсветка. Так вот в приложении есть возможность найти и подсветить ближайшие парные скобки просто поставив курсор внутрь какой-нибудь сложной функции - на самом деле очень удобно и практично.

Что же касается работы непосредственно с текстом, то и тут утилита имеет много преимуществ: поддержка снипетов, автозавершение ввода функций, работа с макросами, удобный поиск, проверка орфографии, мультивыделение, закладки нужных мест, функция автосохранения и другое. Если и этого функционала мало, то его легко расширить за счет плагинов.

Программа очень гибка в настройке, практически все опции редактора настраиваются вручную в текстовых файлах - сразу видно все параметры и описание их назначений. Для часто выполняемых операций доступны комбинации горячих клавиш. В общем, преимушества редактора по достоинству оценят все, кто так или иначе связан с редактирование кода или разметки - программисты, администраторы и т.д.

Скриншоты Sublime Text:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 1 465
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы кода
 Вирусов нет в Sublime Text 2.0.2 ( 4 Сентябрь 2015)

Отзывы о программе Sublime Text

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