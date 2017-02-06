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Фото Зеркало - Photo Editor для Android

Фото Зеркало - Photo Editor 1.4.8 для Android

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Описание Фото Зеркало - Photo Editor 1.4.8 для AndroidОписание   Скачать Фото Зеркало - Photo Editor 1.4.8 для AndroidСКАЧАТЬ (28,29 Мб) Скриншоты Фото Зеркало - Photo Editor 1.4.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Фото Зеркало - Photo Editor 1.4.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фото Зеркало - Photo Editor 1.4.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Фото Зеркало - Photo Editor - мобильная фотостудия для Android, с помощью которой у пользователя появляется возможность добавлять к своим фотографиям зеркальные эффекты, создавая тем самым неповторимые композиции, которыми не стыдно будет делиться с друзьями в социальных сетях.

Достаточно сделать фото при помощи встроенной камеры или выбрать изображение из Галереи, после чего становятся доступными все инструменты редактирования. Можно отображать фотографии слева направо, справа налево, сверху вниз, создавать зеркальное отражение, повторение, а также изменять стили отражения фотографий, применять различные фотоэффекты, накладывать рамки и многое другое.

Основные возможности Фото Зеркало - Photo Editor:

  • Различные варианты использования зеркальных эффектов (слева направо, справа налево, сверху вниз, создавать зеркальное отражение, повторение и др.).
  • Использование как фотографий сделанных  при помощи встроенной камеры, так и изображений из Галереи.
  • Более 50 уникальных фоторамок и около 30 фото фильтров.
  • Возможность редактирования зеркальных эффектов.
  • Возможность поделиться готовым фото на Instagram, а также опубликовать его в Facebook и Twitter.
  • Наличие дополнительных функций, таких как настройка яркости, контрастности, теплоты, насыщенности и автоматическая регулировка цвета.
Скриншоты Фото Зеркало - Photo Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 665
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы

Отзывы о программе Фото Зеркало - Photo Editor

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Отзывов о программе Фото Зеркало - Photo Editor 1.4.8 для Android пока нет, можете добавить...

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