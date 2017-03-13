Ultimate Windows Tweaker - небольшая утилита для быстрой настройки параметров операционной системы Windows 10. Позволит настроить и персонализировать работу с ПК, сделав систему быстрее, стабильнее и более безопасной с помощью всего нескольких щелчков мыши.
Ultimate Windows Tweaker предлагает поменять более двухсот скрытых настроек в системе, в том числе опции приватности. Позволяет улучшить производительность, провести кастомизацию интерфейса и другие изменения в ОС.
Перед первым запуском создается точка восстановления, и вы всегда сможете сделать откат системы. Приложение портативное и не требует установки.
Особенности Ultimate Windows Tweaker:
- Более десятка настроек, специфических для Windows 10.
- Все полезные твики, разделенные по категориям, в одном интерфейсе.
- Подсказки к любой настройке (в нижней части твикера), объясняющие функции заданной фишки.
- Настройка конфиденциальности.
- Настрйоки для оптимизации.
- Настройки для контекстного меню.
- Настройки для приложений из каталога.
- Настройка учетных записей пользователей.
- Создание точек восстановления.
- Простой пользовательский интерфейс.
- Не содержит рекламу.
Внимание! Для работы Ultimate Windows Tweaker требуется .Net Framework 4.