Ultimate Windows Tweaker для Windows

Ultimate Windows Tweaker 4.2.2

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Описание Ultimate Windows Tweaker 4.2.2Описание   Скачать Ultimate Windows Tweaker 4.2.2СКАЧАТЬ (390 Кб) Скриншоты Ultimate Windows Tweaker 4.2.2Скриншоты (15)   Статистика Ultimate Windows Tweaker 4.2.2Статистика   Отзывы о Ultimate Windows Tweaker 4.2.2Отзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Ultimate Windows Tweaker - небольшая утилита для быстрой настройки параметров операционной системы Windows 10. Позволит настроить и персонализировать работу с ПК, сделав систему быстрее, стабильнее и более безопасной с помощью всего нескольких щелчков мыши.

Ultimate Windows Tweaker предлагает поменять более двухсот скрытых настроек в системе, в том числе опции приватности. Позволяет улучшить производительность, провести кастомизацию интерфейса и другие изменения в ОС.

Перед первым запуском создается точка восстановления, и вы всегда сможете сделать откат системы. Приложение портативное и не требует установки.

Особенности Ultimate Windows Tweaker:

  • Более десятка настроек, специфических для Windows 10.
  • Все полезные твики, разделенные по категориям, в одном интерфейсе.
  • Подсказки к любой настройке (в нижней части твикера), объясняющие функции заданной фишки.
  • Настройка конфиденциальности.
  • Настрйоки для оптимизации.
  • Настройки для контекстного меню.
  • Настройки для приложений из каталога.
  • Настройка учетных записей пользователей.
  • Создание точек восстановления.
  • Простой пользовательский интерфейс.
  • Не содержит рекламу.

Внимание! Для работы Ultimate Windows Tweaker требуется .Net Framework 4.

 

Скриншоты Ultimate Windows Tweaker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 926
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Расширения

Отзывы о программе Ultimate Windows Tweaker

Admin

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