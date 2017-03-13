Ultimate Windows Tweaker - небольшая утилита для быстрой настройки параметров операционной системы Windows 10. Позволит настроить и персонализировать работу с ПК, сделав систему быстрее, стабильнее и более безопасной с помощью всего нескольких щелчков мыши.

Ultimate Windows Tweaker предлагает поменять более двухсот скрытых настроек в системе, в том числе опции приватности. Позволяет улучшить производительность, провести кастомизацию интерфейса и другие изменения в ОС.

Перед первым запуском создается точка восстановления, и вы всегда сможете сделать откат системы. Приложение портативное и не требует установки.

Особенности Ultimate Windows Tweaker:

Более десятка настроек, специфических для Windows 10.

Все полезные твики, разделенные по категориям, в одном интерфейсе.

Подсказки к любой настройке (в нижней части твикера), объясняющие функции заданной фишки.

Настройка конфиденциальности.

Настрйоки для оптимизации.

Настройки для контекстного меню.

Настройки для приложений из каталога.

Настройка учетных записей пользователей.

Создание точек восстановления.

Простой пользовательский интерфейс.

Не содержит рекламу.

Внимание! Для работы Ultimate Windows Tweaker требуется .Net Framework 4.