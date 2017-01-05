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Spybot Anti-Beacon for Windows 10 для Windows

Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6

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Описание Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6Описание   Скачать Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6СКАЧАТЬ (2,03 Мб) Скриншоты Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6Скриншоты (4)   Статистика Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6Статистика   Отзывы о Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6Отзывы (2)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Spybot Anti-Beacon for Windows 10 - небольшая бесплатная утилита, предназначенная для блокирования и остановки различных методов отслеживания (например, телеметрия), которые присутствуют в Windows 10.

В верхней части окна расположена полоса, окрашенная в красный цвет, которая показывает на сколько процентов защищена конфиденциальность пользователя. Ниже отображаются модули операционной системы, которые доступны для отключения.

Spybot Anti-Beacon отключает хосты и службы телеметрии, программу улучшения качества, WiFi контроль, запись действий на компе, обновление ОС через P2P, блокирует приложения, которые используют идентификатор рекламы и т.д.

Для блокировки отслеживания нужно нажать кнопку Immunize. Кнопка Undo позволит отменить изменения сделанные программой.

Также вы сможете отключить и некоторые другие модули Windows 10, такие как OneDrive, Cortana, поиск и удаленный реестр. Данная функция доступна во кладке "Оptional".

Программа не требует установки, достаточно разархивировать и запустить.

Скриншоты Spybot Anti-Beacon for Windows 10:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 2 129
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе Spybot Anti-Beacon for Windows 10

Андрей про Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.5.0.35 [26-05-2016]

отлично отключает много чего из всех программ больше всего понравилась.жалко не на русском!!!
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Георгий про Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.5.0.35 [17-05-2016]

Работает на всех ОС! Не требует много ресурсов!
Отличная разработка производителей Spy Bot S&D от Safer-Network!
Отключает слежение и лишние сервисы для слежения от Microsoft!
Работает отлично!
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