Spybot Anti-Beacon for Windows 10 - небольшая бесплатная утилита, предназначенная для блокирования и остановки различных методов отслеживания (например, телеметрия), которые присутствуют в Windows 10.



В верхней части окна расположена полоса, окрашенная в красный цвет, которая показывает на сколько процентов защищена конфиденциальность пользователя. Ниже отображаются модули операционной системы, которые доступны для отключения.

Spybot Anti-Beacon отключает хосты и службы телеметрии, программу улучшения качества, WiFi контроль, запись действий на компе, обновление ОС через P2P, блокирует приложения, которые используют идентификатор рекламы и т.д.

Для блокировки отслеживания нужно нажать кнопку Immunize. Кнопка Undo позволит отменить изменения сделанные программой.

Также вы сможете отключить и некоторые другие модули Windows 10, такие как OneDrive, Cortana, поиск и удаленный реестр. Данная функция доступна во кладке "Оptional".

Программа не требует установки, достаточно разархивировать и запустить.