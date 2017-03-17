Winaero Tweaker для Windows

Winaero Tweaker 0.7

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Описание Winaero Tweaker 0.7Описание   Скачать Winaero Tweaker 0.7СКАЧАТЬ (2,13 Мб) Скриншоты Winaero Tweaker 0.7Скриншоты (11)   Статистика Winaero Tweaker 0.7Статистика   Отзывы о Winaero Tweaker 0.7Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и "десятки". Программа позволяет изменять отображение расцветки тем Aero, метки (буквы) дисков, курсоры и указатели мышки, звуковые уведомления, ширину границ окон, меню, иконки, системные шрифры, автоматическое обновление системы, активацию учетной записи и многие другие параметры.

Сам интерфейс Winaero Tweaker представлен в привычном двухпанельном виде: слева расположены доступные опции, а справа - настройка каждой из них. Удобно, что для каждой опции имеется метка сброса параметра в первоначальное состояние (Reset to defaults).

Конечно же, опытные пользователи все эти действия могут выполнить через редактирование реестра, но с помощью Winaero Tweaker все намного проще и удобнее, так что даже новички без труда смогут настроить систему "под себя".

Стоит упомянуть, что любое изменение системных файлов может вызвать сбои и проблемы в работе операционки. Так что перед экспериментированием с настройками рекомендуется сделать резервные копии важной информации и создать точку восстановления системы.

Скриншоты Winaero Tweaker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры - Настройка, оптимизация

Отзывы о программе Winaero Tweaker

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