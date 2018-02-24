Rhino для Windows

Rhino 6.1

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Rhino - мощная CAD-платформа для создания, редактирования, анализирования, документирования, визуализации, анимации и преобразования разнообразных фигур, кривых, поверхностей, твердых тел, облаков точек и полигональных сеток.

Здесь реализован достаточно обширный инструментарий для 3D- моделирования произвольных форм, который позволит воплотить в реальность практически любую придуманную фигуру: от самолета до ювелирных украшений. Возможны прямые манипуляции с объектами, использование тонкостенных оболочек, поддерживается история для большого количества команд, доступны усовершенствованные инструменты визуализации, реализована интуитивная процедура создания 2D-чертежей и иллюстраций для всех направлений дизайнерских разработок, преобразование моделей в 3D-режим и многое другое.

При этом платформа полностью совместим со всеми популярными и не очень программами для проектирования, черчения, ЧПУ, инжиниринга, анализа, визуализации, анимации и создания иллюстраций. Так что эта платформа способна работать с множеством форматов и типов документов.

Разработчики постарались сделать работу с приложением комфортной и доступной многим пользователям, чтобы не отвлекаться на изучение программной оболочки, а полностью сосредоточиться на процессе проектирования и визуализации. Стоит отметить, что приложение очень демократично к системным ресурсам ПК, позволяя качественно обрабатывать проекты даже на средних по производительности машинах.

В общем, если Вы занимаетесь черчением и 3D-моделированием, то советуем Вам обратить внимание на достаточно удобную и функциональную платформу Rhino, которая сможет удовлетворить творческие запросы даже самых взыскательных проектантов.

Что нового в Rhino 6.1?
  • новая версия включает полностью интегрированную версию популярной среды визуального программирования Grasshopper
  • переписаны некоторые функции и обновлены рабочие процессы, которые требовали фундаментальной переработки, что позволило значительно повысить их продуктивность
Скриншоты Rhino:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 66 100 руб.
Ограничение в работе программы90 дней работы, недоступно сохранение файлов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 717
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе Rhino

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