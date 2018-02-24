Rhino - мощная CAD-платформа для создания, редактирования, анализирования, документирования, визуализации, анимации и преобразования разнообразных фигур, кривых, поверхностей, твердых тел, облаков точек и полигональных сеток.

Здесь реализован достаточно обширный инструментарий для 3D- моделирования произвольных форм, который позволит воплотить в реальность практически любую придуманную фигуру: от самолета до ювелирных украшений. Возможны прямые манипуляции с объектами, использование тонкостенных оболочек, поддерживается история для большого количества команд, доступны усовершенствованные инструменты визуализации, реализована интуитивная процедура создания 2D-чертежей и иллюстраций для всех направлений дизайнерских разработок, преобразование моделей в 3D-режим и многое другое.

При этом платформа полностью совместим со всеми популярными и не очень программами для проектирования, черчения, ЧПУ, инжиниринга, анализа, визуализации, анимации и создания иллюстраций. Так что эта платформа способна работать с множеством форматов и типов документов.

Разработчики постарались сделать работу с приложением комфортной и доступной многим пользователям, чтобы не отвлекаться на изучение программной оболочки, а полностью сосредоточиться на процессе проектирования и визуализации. Стоит отметить, что приложение очень демократично к системным ресурсам ПК, позволяя качественно обрабатывать проекты даже на средних по производительности машинах.

В общем, если Вы занимаетесь черчением и 3D-моделированием, то советуем Вам обратить внимание на достаточно удобную и функциональную платформу Rhino, которая сможет удовлетворить творческие запросы даже самых взыскательных проектантов.