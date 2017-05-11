O&O DiskImage для Windows

O&O DiskImage Pro 11.0.136

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Описание O&O DiskImage Pro 11.0.136Описание   Скачать O&O DiskImage Pro 11.0.136СКАЧАТЬ (43,71 Мб) Скриншоты O&O DiskImage Pro 11.0.136Скриншоты (6)   Статистика O&O DiskImage Pro 11.0.136Статистика   Отзывы о O&O DiskImage Pro 11.0.136Отзывы (0)  
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O&O DiskImage Pro - мощный инструмент для создания резервных копий как всего жесткого диска компьютера, так и отдельных файлов. Создавать бекапы важной информации необходимо любому пользователю, чтобы в случае сбоев системы, повреждения винчестера или вирусной атаки можно было быстро и без дополнительных затрат восстановить необходимые данные.

Это приложение является одним из самых надежных помощников для функции резервного копирования, позволяя делать дубликаты не только файлов, но также целых дисков и даже всего компьютера. Это, кстати, очень удобно для переноса всех данных, программ и настроек с одной операционки на другую.

Бекап создается в виде образа диска, который может быть записан на CD/DVD-диск или любой съемный носитель. Сам образ при желании архивируется и защищается паролем. Удобно, что резервирование информации можно автоматизировать, установив соответствующее расписание в планировщике: забудьте о ручных действиях, предоставив программе самостоятельно хранить для Вас самые актуальные копии данных.

Стоит выделить интуитивно понятный и достаточно удобный интерфейс приложения, с которым разберется даже начинающий пользователь. Для ленивых предусмотрена кнопка создания бекапа что называется в одно нажатие.

В целом, O&O DiskImage Pro обеспечивает удобное и быстрое создание резервных копий информации на Вашем ПК с возможностью комфортного восстановления данных без потерь.

Скриншоты O&O DiskImage:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $49.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 175
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе O&O DiskImage

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