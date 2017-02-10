WebMoney Keeper - отличный клиент WebMoney для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью осуществлять контроль над своими финансами.
Приложение позволяет контролировать баланс на кошельках и движение средств, переводить и получать WebMoney, пополнять счета, оплачивать коммунальные услуги, покупать товары в сети Интернет, а также предлагает пользователям общаться с друзьями в защищенном чате и возможность обмениваться фото, аудио и другими файлами.
Ключевые особенности WebMoney Keeper:
- Быстрый доступ к кошелькам, прикрепленным картам и счетам.
- Возможность пополнять счета/карты.
- Контроль движения средств, осуществление перевода и получать WebMoney.
- Возможность прикрепить любую банковскую карту с технологией 3D-Secure.
- Распознавание номера карты с использованием NFC-чипа или встроенной камеры.
- Возможность получения формального аттестата непосредственно из приложения.
- Удобная покупка товаров в Интернете.
- Возможность оплаты коммунальных услуг.
- Встроенный защищенный чат и многое другое.