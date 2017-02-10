WebMoney Keeper для Android

WebMoney Keeper 2.7.7 для Android

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Описание WebMoney Keeper 2.7.7 для AndroidОписание   Скачать WebMoney Keeper 2.7.7 для AndroidСКАЧАТЬ (37,01 Мб) Скриншоты WebMoney Keeper 2.7.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика WebMoney Keeper 2.7.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о WebMoney Keeper 2.7.7 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
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WebMoney Keeper - отличный клиент WebMoney для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью осуществлять контроль над своими финансами.

Приложение позволяет контролировать баланс на кошельках и движение средств, переводить и получать WebMoney, пополнять счета, оплачивать коммунальные услуги, покупать товары в сети Интернет, а также предлагает пользователям общаться с друзьями в защищенном чате и возможность обмениваться фото, аудио и другими файлами.

Ключевые особенности WebMoney Keeper:

  • Быстрый доступ к кошелькам, прикрепленным картам и счетам.
  • Возможность пополнять счета/карты.
  • Контроль движения средств, осуществление перевода и получать WebMoney.
  • Возможность прикрепить любую банковскую карту с технологией 3D-Secure.
  • Распознавание номера карты с использованием NFC-чипа или встроенной камеры.
  • Возможность получения формального аттестата непосредственно из приложения.
  • Удобная покупка товаров в Интернете.
  • Возможность оплаты коммунальных услуг.
  • Встроенный защищенный чат и многое другое.
Что нового в WebMoney Keeper 2.7.7 для Android?
  • Исправления текущих ошибок.
Скриншоты WebMoney Keeper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 507
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
 Программа WebMoney Keeper отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе WebMoney Keeper

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