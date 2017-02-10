WebMoney Keeper - отличный клиент WebMoney для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно с легкостью осуществлять контроль над своими финансами.

Приложение позволяет контролировать баланс на кошельках и движение средств, переводить и получать WebMoney, пополнять счета, оплачивать коммунальные услуги, покупать товары в сети Интернет, а также предлагает пользователям общаться с друзьями в защищенном чате и возможность обмениваться фото, аудио и другими файлами.

Ключевые особенности WebMoney Keeper: