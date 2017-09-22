Nero TuneItUp для Windows

Nero TuneItUp Free 2.5.0.55

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Описание Nero TuneItUp Free 2.5.0.55Описание   Скачать Nero TuneItUp Free 2.5.0.55СКАЧАТЬ (15,46 Мб) Скриншоты Nero TuneItUp Free 2.5.0.55Скриншоты (6)   Статистика Nero TuneItUp Free 2.5.0.55Статистика   Отзывы о Nero TuneItUp Free 2.5.0.55Отзывы (0)  
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Nero TuneItUp - продвинутый инструмент для оптимизации и настройки системы Windows, с помощью которого можно исправить различные проблемы и сбои в работе ПК. Удобство приложения в том, что оно практически не требует от пользователя специальных знаний: программа автоматически сканирует операционку и находит все слабые места и проблемы в работе системы.

Инструмент позволяет оптимизировать автозагрузку, удалять следы интернет серфинга, обновлять драйвера, экономить заряд батареи, почистить реестр, удалить следы деинсталлированных программ, обновлять и оптимизировать системные службы и программы Windows и многое другое. Интерфейс утилиты прост и интуитивно понятен: на главном окошке показывается основная информация о системе, загруженность процессора, температура и найденные проблемы. Перейдя в раздел исправления, Вы увидите подробную характеристику обнаруженных пунктов оптимизации и сразу же можете избавиться от них.

Кстати, если после действия программы что-то пошло не так, то прямо из интерфейса программы можно перейти в раздел восстановления системы.

Еще стоит отметить интересную опцию "High speed" - помогает получить доступ к некоторым процессорным ресурсам, для чего деактивируются неиспользуемые службы и настройки Windows. Это поможет запускать "тяжелые" приложения и игры даже на слабых ПК.

В общем, если заметили, что если Ваш ПК стал заметно медленнее работать, тормозить и зависать, то Вам просто необходима оптимизация системы, в чем Вам сможет помочь мощный инструмент Nero TuneItUp.

Что нового в Nero TuneItUp Free 2.5.0.55?
  • Оптимизирована функция очистки
  • Улучшена производительность программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Nero TuneItUp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 799
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Nero TuneItUp

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