Nero TuneItUp - продвинутый инструмент для оптимизации и настройки системы Windows, с помощью которого можно исправить различные проблемы и сбои в работе ПК. Удобство приложения в том, что оно практически не требует от пользователя специальных знаний: программа автоматически сканирует операционку и находит все слабые места и проблемы в работе системы.

Инструмент позволяет оптимизировать автозагрузку, удалять следы интернет серфинга, обновлять драйвера, экономить заряд батареи, почистить реестр, удалить следы деинсталлированных программ, обновлять и оптимизировать системные службы и программы Windows и многое другое. Интерфейс утилиты прост и интуитивно понятен: на главном окошке показывается основная информация о системе, загруженность процессора, температура и найденные проблемы. Перейдя в раздел исправления, Вы увидите подробную характеристику обнаруженных пунктов оптимизации и сразу же можете избавиться от них.

Кстати, если после действия программы что-то пошло не так, то прямо из интерфейса программы можно перейти в раздел восстановления системы.

Еще стоит отметить интересную опцию "High speed" - помогает получить доступ к некоторым процессорным ресурсам, для чего деактивируются неиспользуемые службы и настройки Windows. Это поможет запускать "тяжелые" приложения и игры даже на слабых ПК.

В общем, если заметили, что если Ваш ПК стал заметно медленнее работать, тормозить и зависать, то Вам просто необходима оптимизация системы, в чем Вам сможет помочь мощный инструмент Nero TuneItUp.