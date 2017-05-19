ScreenToGif для Windows

ScreenToGif 2.7.3

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Описание ScreenToGif 2.7.3Описание   Скачать ScreenToGif 2.7.3СКАЧАТЬ (608 Кб) Скриншоты ScreenToGif 2.7.3Скриншоты (9)   Статистика ScreenToGif 2.7.3Статистика   Отзывы о ScreenToGif 2.7.3Отзывы (0)  
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ScreenToGif - удобный бесплатный инструмент, с помощью которого вы сможете записывать действия на экране (или его части) в формат анимированного gif-файла.

Встроенный редактор позволяет просматривать и редактировать записанные анимационные ролики.

Программа будет полезна, когда необходимо быстро заснять действия на экране, а "гиф-комбайна" под рукой нет. Достаточно выделить участок экрана, изменяя размеры и положение окна. Не требует установки и простая в использовании.

Особенности ScreenToGif:

  • Запись действий на экране и сохранение в зацикленный GIF-файл с бесконечным повтором или с указанным количеством повторов.
  • Поддержка горячих клавиш для Старта/Паузы записи.
  • Настройка параметров записи:
    • частота кадров (FPS);
    • задание выходного качества gif (степень сжатия);
    • размер и положение рамки захвата экрана;
    • папка для сохранения анимации.
  • Добавление курсора и отображение движений мыши.
  • Полноэкранная запись.
  • Опции редактирования:
    • добавление текста;
    • добавление изображения;
    • Добавление субтитров;
    • применение эффектов;
    • изменение размера;
    • обрезка;
    • поворот;
    • вертикальное и горизонтальное отображение;
    • изменение порядка кадров;
    • изменение скорости воспроизведения;
    • добавление рамки.
  • Поддержка фильтров.
  • Возможность удалять лишние кадры.
  • Экспорт файла с выбранным названием.
  • Редактирование имеющихся GIF-изображений.
  • Поддержка GreenScreen для записи без изменений пикселей, для сохранения килобайтов.
Скриншоты ScreenToGif:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 643
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация - Захват экрана
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Отзывы о программе ScreenToGif

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