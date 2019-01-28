EDS Google Books Downloader - весьма удобное приложение, которое придется по вкусу всем любителям чтения книг. Тут Вы сможете быстро и без утомительного поиска скачать книги различных издательств и авторов со всего мира, причем совершенно бесплатно. Не важно, что Вы ищите: классическую литературу, новинки фантастики, учебные пособия или другие источники - можете быть уверены, что в библиотеке Google такая книга обязательно найдется, а EDS Google Books Downloader поможет Вам иметь ее на своем ПК.

Поиск можно вести как по названию книги, так и по автору произведения. Для сохранения доступны форматы PDF, PNG и JPG - выбирайте тот, который Вам больше нравится или удобен в использовании (графический редактор или "читалка" PDF). Кстати, такая особенность программы имеет еще одно преимущество: если необходимы только отдельные фрагменты книги, то вычленить их из загруженного материала очень легко.

Стоит отметить простой и понятный интерфейс приложения без сложных опций: ввели название, нашли нужный том, определили формат, указали место сохранения на ПК, получили книгу. Доступна одновременная закачка нескольких книг, что позволяет не дожидаться окончания текущей загрузки, а сразу вести поиск других источников.

В общем, если ищите какую-то электронную книгу, то нет смысла бороздить просторы интернета и тратить драгоценное время - EDS Google Books Downloader найдет и сохранит на Ваш ПК нужную литературу в несколько простых действий.