EDS Google Books Downloader для Windows

EDS Google Books Downloader 1.0.6.7

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Описание EDS Google Books Downloader 1.0.6.7Описание   Скачать EDS Google Books Downloader 1.0.6.7СКАЧАТЬ (2,33 Мб) Скриншоты EDS Google Books Downloader 1.0.6.7Скриншоты (4)   Статистика EDS Google Books Downloader 1.0.6.7Статистика   Отзывы о EDS Google Books Downloader 1.0.6.7Отзывы (4)  
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4.25 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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EDS Google Books Downloader - весьма удобное приложение, которое придется по вкусу всем любителям чтения книг. Тут Вы сможете быстро и без утомительного поиска скачать книги различных издательств и авторов со всего мира, причем совершенно бесплатно. Не важно, что Вы ищите: классическую литературу, новинки фантастики, учебные пособия или другие источники - можете быть уверены, что в библиотеке Google такая книга обязательно найдется, а EDS Google Books Downloader поможет Вам иметь ее на своем ПК.

Поиск можно вести как по названию книги, так и по автору произведения. Для сохранения доступны форматы PDF, PNG и JPG - выбирайте тот, который Вам больше нравится или удобен в использовании (графический редактор или "читалка" PDF). Кстати, такая особенность программы имеет еще одно преимущество: если необходимы только отдельные фрагменты книги, то вычленить их из загруженного материала очень легко.

Стоит отметить простой и понятный интерфейс приложения без сложных опций: ввели название, нашли нужный том, определили формат, указали место сохранения на ПК, получили книгу. Доступна одновременная закачка нескольких книг, что позволяет не дожидаться окончания текущей загрузки, а сразу вести поиск других источников.

В общем, если ищите какую-то электронную книгу, то нет смысла бороздить просторы интернета и тратить драгоценное время - EDS Google Books Downloader найдет и сохранит на Ваш ПК нужную литературу в несколько простых действий.

Что нового в EDS Google Books Downloader 1.0.6.7?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты EDS Google Books Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 289
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - другое
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Отзывы о программе EDS Google Books Downloader

Че про EDS Google Books Downloader 1.0.5.5 [25-01-2019]

Не качает дальше 17 страницы
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Олег про EDS Google Books Downloader 1.0.5.5 [25-01-2018]

Спасибо за софт, отлично скачивает журналы
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Антон про EDS Google Books Downloader 1.0.1.1 [21-10-2015]

Скачал что хотел, спасибо!)
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игорь про EDS Google Books Downloader 1.0.1.1 [29-09-2015]

ВООБЩЕ НИКАКАЯ ПРОГРАММА-ЛИБО ЗАГРУЗИТ ОБЛОЖКУ.ЛИБО ВООЩЕ ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО.ЧАЩЕ ВООБЩЕ НИЧЕГО.УДАЛИЛ НАФИГ
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