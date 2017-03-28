Alcohol 120% для Windows

Alcohol 120% 2.0.3.9811 Free Edition

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Описание Alcohol 120% 2.0.3.9811 Free EditionОписание   Скачать Alcohol 120% 2.0.3.9811 Free EditionСКАЧАТЬ (7,62 Мб) Скриншоты Alcohol 120% 2.0.3.9811 Free EditionСкриншоты (13)   Статистика Alcohol 120% 2.0.3.9811 Free EditionСтатистика   Отзывы о Alcohol 120% 2.0.3.9811 Free EditionОтзывы (1)  
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4.48 из 5, всего оценок - 44
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Alcohol 120% - бесплатная версия популярной программы для записи CD/DVD дисков, создания виртуальных приводов на компьютере и эмуляции данных с оптического диска.

Позволяет записать на жесткий носитель (винчестер, флешка) образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставить доступ к этим данным другим программам словно искомый оптический диск реально находится в приводе. Это особенно актуально для многих компьютерных игр, запускаемых только с диска.

Размещение образа диска в виде определенного архива на компьютере намного надежнее, чем хранение данных на обычных CD/DVD дисках. Поэтому эту программу можно рассматривать и как приложение для резервного копирования информации: в случае если оптический диск в следствие повреждений вышел из строя, то вы всегда можете записать новый из образа на ПК.

Особенности приложения:

  • Создание виртуальных приводов.
  • Создание образов CD/DVD дисков, поддерживаются форматы образов MDF/MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, NRG, B5T, PDI, ISZ.
  • Запись образов CD/DVD дисков.
  • Прямое копирование с диска на диск.
  • Стирание информации с CD-RW и DVD-RW дисков.
  • Поиск файлов-образов дисков на компьютере.
  • Экспорт и импорт списков файлов-образов.

Внимание! В Alcohol 120% Free Edition можно создать только два виртуального привода и записывать только 1 диск одновременно.

Скриншоты Alcohol 120%:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)80 / 47 791
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы приводов - Образы дисков

Отзывы о программе Alcohol 120%

Виталий про Alcohol 120% 2.0.3.7612 Free Edition [16-10-2015]

Маленькая но удаленькая.
7 | 24 | Ответить

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