DAEMON Tools Lite 10.5.0.0195
Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет обходить многие системы защиты от копирования, как например SafeDisc, CDCOPS, Protect CD
Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.9326
Alcohol 52% Free Edition - бесплатная версия популярного эмулятора CD/DVD-приводов. Позволяет создавать до 6 виртуальных приводов с образами. Поддерживает все версии современных форматов CD/DVD дисков. Сами оптические диски вам больше не понадобятся
DAEMON Tools Pro 8.1.0.0654
DAEMON Tools Pro - популярный инструмент для эмуляции оптических дисков и виртуализации приводов с дополнительными возможностями монтирования образов
Alcohol 120% 2.0.3.9326
Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставляет к ним доступ так, словно диск находится в приводе. Можно создать до 31 привода
DAEMON Tools Net 5.10.0189
DAEMON Tools Net - сетевая версия популярной программы DAEMON Tools, которая помимо работы с образами дисков, позволяет пользователю организовать на сервере хранилище CD, DVD, Blu-ray дисков, и осуществлять контроль доступа к нему
Alcohol 120% 2.0.3.9326 Free Edition
Alcohol 120% Free - бесплатная версия популярного эмулятора приводов. Программа умеет записывать диски из образов, создавать виртуальные приводы и образы дисков, копировать диски и пр. В отличии от полной версии имеет функциональные ограничения