ACDSee Ultimate для Windows

ACDSee Ultimate 10.3 Build 894

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Описание ACDSee Ultimate 10.3 Build 894Описание   Скачать ACDSee Ultimate 10.3 Build 894СКАЧАТЬ (149,13 Мб) Скриншоты ACDSee Ultimate 10.3 Build 894Скриншоты (10)   Статистика ACDSee Ultimate 10.3 Build 894Статистика   Отзывы о ACDSee Ultimate 10.3 Build 894Отзывы (0)  
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ACDSee Ultimate - мощная программа с широким функционалом для работы с цифровыми фотографиями. Поддерживает работу со слоями, а благодаря плагину Photoshop значительно увеличивает творческий потенциал.

Использует возможности редактирования и управления фотобиблиотеками ACDSee Pro и ACDSee. Поддерживает более 100 графических форматов, в том числе позволяет работать с RAW-изображениями. Позволяет просматривать, редактировать, систематизировать, публиковать и архивировать каталоги фотографий. Полностью устраняет необходимость использовать несколько фоторедакторов для достижения профессионального результата.

Особенности ACDSee Ultimate:

  • Создание слоев, перестановка их местами, соединение, манипулирование каждым из них по отдельности.
  • Редактирование определенного фрагмента изображения, не затрагивая другие его области.
  • Применение к слоям фильтров и эффектов.
  • Применение к слоям Pixel Targeting.
  • Добавление новых изображений на новые слои для создания коллажей.
  • Добавление текста и водяного знака в качестве отдельного слоя.
  • Поддержка прозрачности.
  • Быстрый просмотр изображений.
  • Широкий спектр инструментов редактирования.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Ускоритель графической обработки.
  • Полная поддержка управления цветом для ICC и ICM цветовых профайлов.
  • Сортировка изображений по параметрам, полученным из цифровых фотокамер.
  • Визуальный метод добавления к изображениям метатегов.
  • Пакетная обработка большого количества фотографий с одновременным использованием множества функций.
  • Шаблоны HTML альбомов.
  • Интегрированная IPTC поддержка для взаимодействия с PhotoShop Captions.
  • Создание резервных копий во время импорта изображений.
  • Просмотр изображений с поддержкой Юникода.
  • Возвращение к оригиналу в любое время.
  • Загрузка на онлайн сервисы для фотографов.
Скриншоты ACDSee Ultimate:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $149.99
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 618
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе ACDSee Ultimate

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Отзывов о программе ACDSee Ultimate 10.3 Build 894 пока нет, можете добавить...

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