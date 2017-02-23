ACDSee Ultimate - мощная программа с широким функционалом для работы с цифровыми фотографиями. Поддерживает работу со слоями, а благодаря плагину Photoshop значительно увеличивает творческий потенциал.
Использует возможности редактирования и управления фотобиблиотеками ACDSee Pro и ACDSee. Поддерживает более 100 графических форматов, в том числе позволяет работать с RAW-изображениями. Позволяет просматривать, редактировать, систематизировать, публиковать и архивировать каталоги фотографий. Полностью устраняет необходимость использовать несколько фоторедакторов для достижения профессионального результата.
Особенности ACDSee Ultimate:
- Создание слоев, перестановка их местами, соединение, манипулирование каждым из них по отдельности.
- Редактирование определенного фрагмента изображения, не затрагивая другие его области.
- Применение к слоям фильтров и эффектов.
- Применение к слоям Pixel Targeting.
- Добавление новых изображений на новые слои для создания коллажей.
- Добавление текста и водяного знака в качестве отдельного слоя.
- Поддержка прозрачности.
- Быстрый просмотр изображений.
- Широкий спектр инструментов редактирования.
- Поддержка "горячих" клавиш.
- Ускоритель графической обработки.
- Полная поддержка управления цветом для ICC и ICM цветовых профайлов.
- Сортировка изображений по параметрам, полученным из цифровых фотокамер.
- Визуальный метод добавления к изображениям метатегов.
- Пакетная обработка большого количества фотографий с одновременным использованием множества функций.
- Шаблоны HTML альбомов.
- Интегрированная IPTC поддержка для взаимодействия с PhotoShop Captions.
- Создание резервных копий во время импорта изображений.
- Просмотр изображений с поддержкой Юникода.
- Возвращение к оригиналу в любое время.
- Загрузка на онлайн сервисы для фотографов.