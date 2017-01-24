ГАРАНТ - приложение от информационно-правового обеспечения ГАРАНТ содержит основные кодексы и Конституцию Российской Федерации, которое позволяет изучать правовую информацию без необходимости подключения к сети Интернет.
Кроме простого и эффективного базового поиска, с помощью которого можно быстро найти ответы на интересующие вопросы, в приложении реализован удобный переход к нужной части кодексов с помощью оглавлений. Присутствует возможность ставить закладки позволяет в любой момент быстро обратиться к нужной статье.
В случае необходимости нажатием одной кнопки можно перейти в интернет-версию системы ГАРАНТ с основными документами.
Основные возможности программы:
- Все актуальные кодексы Российской Федерации.
- Не требуется интернет-соединение.
- Удобный поиск.
- Поиск в оглавлении.
- Наличие истории просмотренных документов.
- Возможность ставить закладки.
- Возможность перехода к 27000 документов в Интернет-версии.
- Настройка размера шрифта.
- Возможность сброса всех настроек.