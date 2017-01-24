ГАРАНТ для Android

ГАРАНТ 1.0.107 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ГАРАНТ 1.0.107 для AndroidОписание   Скачать ГАРАНТ 1.0.107 для AndroidСКАЧАТЬ (21,29 Мб) Скриншоты ГАРАНТ 1.0.107 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ГАРАНТ 1.0.107 для AndroidСтатистика   Отзывы о ГАРАНТ 1.0.107 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ГАРАНТ - приложение от информационно-правового обеспечения ГАРАНТ содержит основные кодексы и Конституцию Российской Федерации, которое позволяет изучать правовую информацию без необходимости подключения к сети Интернет.

Кроме простого и эффективного базового поиска, с помощью которого можно быстро найти ответы на интересующие вопросы, в приложении реализован удобный переход к нужной части кодексов с помощью оглавлений. Присутствует возможность ставить закладки позволяет в любой момент быстро обратиться к нужной статье.

В случае необходимости нажатием одной кнопки можно перейти в интернет-версию системы ГАРАНТ с основными документами.

Основные возможности программы:

  • Все актуальные кодексы Российской Федерации.
  • Не требуется интернет-соединение.
  • Удобный поиск.
  • Поиск в оглавлении.
  • Наличие истории просмотренных документов.
  • Возможность ставить закладки.
  • Возможность перехода к 27000 документов в Интернет-версии.
  • Настройка размера шрифта.
  • Возможность сброса всех настроек.
Что нового в ГАРАНТ 1.0.107 для Android?
  • Тексты кодексов представлены в редакциях, актуальных по состоянию на 19 января 2017 года.
Скриншоты ГАРАНТ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 564
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаконодательство

Отзывы о программе ГАРАНТ

Admin

Отзывов о программе ГАРАНТ 1.0.107 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Fruit Nibblers

Inbox

Kids Connect the Dots Lite

Burn the Rope

Battery Doctor

Yahoo Погода

DU Speed Booster

MyScore

Booking.com

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

X-plore

SofaScore

SimCity BuildIt

Герои Стихий

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

 
 