ГАРАНТ - приложение от информационно-правового обеспечения ГАРАНТ содержит основные кодексы и Конституцию Российской Федерации, которое позволяет изучать правовую информацию без необходимости подключения к сети Интернет.

Кроме простого и эффективного базового поиска, с помощью которого можно быстро найти ответы на интересующие вопросы, в приложении реализован удобный переход к нужной части кодексов с помощью оглавлений. Присутствует возможность ставить закладки позволяет в любой момент быстро обратиться к нужной статье.

В случае необходимости нажатием одной кнопки можно перейти в интернет-версию системы ГАРАНТ с основными документами.

Основные возможности программы: