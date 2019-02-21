ГАРАНТ для Android

ГАРАНТ 2.0.3 для Android

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Описание ГАРАНТ 2.0.3 для AndroidОписание   Скачать ГАРАНТ 2.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (55,43 Мб) Скриншоты ГАРАНТ 2.0.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ГАРАНТ 2.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о ГАРАНТ 2.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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ГАРАНТ - приложение от информационно-правового обеспечения ГАРАНТ содержит основные кодексы и Конституцию Российской Федерации, которое позволяет изучать правовую информацию без необходимости подключения к сети Интернет.

Кроме простого и эффективного базового поиска, с помощью которого можно быстро найти ответы на интересующие вопросы, в приложении реализован удобный переход к нужной части кодексов с помощью оглавлений. Присутствует возможность ставить закладки позволяет в любой момент быстро обратиться к нужной статье.

В случае необходимости нажатием одной кнопки можно перейти в интернет-версию системы ГАРАНТ с основными документами.

Основные возможности программы:

  • Все актуальные кодексы Российской Федерации.
  • Не требуется интернет-соединение.
  • Удобный поиск.
  • Поиск в оглавлении.
  • Наличие истории просмотренных документов.
  • Возможность ставить закладки.
  • Возможность перехода к 27000 документов в Интернет-версии.
  • Настройка размера шрифта.
  • Возможность сброса всех настроек.
Что нового в ГАРАНТ 2.0.3 для Android?
  • Исправлены незначительные ошибки.
Скриншоты ГАРАНТ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 258
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаконодательство
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Отзывы о программе ГАРАНТ

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