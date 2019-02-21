ПДД Украина 2018 2.4 для Android
ПДД Украина 2018 – актуальные Правила Дорожного Движения, действующие на территории Украины с 2018 года. Особенности приложения включают дружественный интерфейс,
КонсультантПлюс 9.2.291288 для Android
КонсультантПлюс – приложение предоставляет доступ к федеральному законодательству РФ, законодательству Москвы и Санкт-Петербурга, предложит ознакомиться с судебной
ГАРАНТ 1.0.126 для Android
ГАРАНТ – основные кодексы и Конституция Российской Федерации могут пригодиться студентам, адвокатам, финансистам и другим категориям людей, которые ежедневно
Конституция Украины 1.03 для Android
Конституция Украины - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой полную версию конституции Украины со всеми последними правками
Право.ru 1.18.4.4828 для Android
Право.ru - приложение для Android, представляющее собой мобильную справочную систему, с помощью которой пользователь сможет получить доступ ко всем федеральным и
Уголовный кодекс РФ 1.0 для Android
Уголовный кодекс РФ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит последнюю (действующую) версию Уголовного кодекса Российской Федерации