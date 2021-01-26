Конституция Украины для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Украинский
Разработчик:
Категория:Законодательство
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,51 Мб
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Конституция Украины - приложение, которое представляет собой действующую Конституцию Украины с редакцией от 01.01.2020 года. Состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 разделов, а XV раздел содержит 16 переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.

Ключевые особенности приложения Конституция Украины:

  • Отсутствие рекламы.
  • Простота использования и интуитивно понятный интерфейс (Material Design).
  • Интерфейс и текст на украинском языке.
  • Поиск по ключевым словам в тексте статей и заголовках.
  • Возможность добавлять отмеченные статьи в список закладок.
  • Возможность копировать статьи.
  • Скрытая панель с содержанием Конституции Украины для удобной навигации по разделам и статьям.
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