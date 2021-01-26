Конституция Украины - приложение, которое представляет собой действующую Конституцию Украины с редакцией от 01.01.2020 года. Состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 разделов, а XV раздел содержит 16 переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.

Ключевые особенности приложения Конституция Украины: