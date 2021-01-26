Конституция Украины для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Украинский
|Разработчик:
|NikitaDev
|Категория:
|Законодательство
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,51 Мб
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Конституция Украины - приложение, которое представляет собой действующую Конституцию Украины с редакцией от 01.01.2020 года. Состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 разделов, а XV раздел содержит 16 переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.
Ключевые особенности приложения Конституция Украины:
- Отсутствие рекламы.
- Простота использования и интуитивно понятный интерфейс (Material Design).
- Интерфейс и текст на украинском языке.
- Поиск по ключевым словам в тексте статей и заголовках.
- Возможность добавлять отмеченные статьи в список закладок.
- Возможность копировать статьи.
- Скрытая панель с содержанием Конституции Украины для удобной навигации по разделам и статьям.
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