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Рэй.Штрафы ПДД - ГИБДД для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Законодательство - Авто
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 032 | Статистика
Размер:20,61 Мб
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Рэй.Штрафы ПДД - ГИБДД скриншот № 2
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Рэй.Штрафы ПДД - ГИБДД, ОСАГО онлайн - полезное приложение для российских автолюбителей, благодаря которому вся информация о штрафах за нарушение Правил дорожного движения будет всегда под рукой.

Программа представляет собой полный справочник по штрафам, с поиском по тематике (как например тонировка, выезд на встречную полосу, не пристегнутый ремень безопасности и т.д.), список статей КоАП с последними изменениями, список кодов регионов РФ с телефонами дежурной части ГИБДД и телефонами доверия, а также включает в себя Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков и разметки.

В приложении доступна проверка и оплата штрафов онлайн по официальной базе ГИБДД России и базе Федерального казначейства ГИС ГМП.

Что нового в Рэй.Штрафы ПДД - ГИБДД 7.3.2?
  • Изменения КоАП от 1 мая 2021г.
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