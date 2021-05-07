Рэй.Штрафы ПДД - ГИБДД для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Reactive Phone
|Категории:
|Законодательство - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 9 032 | Статистика
|Размер:
|20,61 Мб
|СКАЧАТЬ
Рэй.Штрафы ПДД - ГИБДД, ОСАГО онлайн - полезное приложение для российских автолюбителей, благодаря которому вся информация о штрафах за нарушение Правил дорожного движения будет всегда под рукой.
Программа представляет собой полный справочник по штрафам, с поиском по тематике (как например тонировка, выезд на встречную полосу, не пристегнутый ремень безопасности и т.д.), список статей КоАП с последними изменениями, список кодов регионов РФ с телефонами дежурной части ГИБДД и телефонами доверия, а также включает в себя Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков и разметки.
В приложении доступна проверка и оплата штрафов онлайн по официальной базе ГИБДД России и базе Федерального казначейства ГИС ГМП.
- Изменения КоАП от 1 мая 2021г.
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