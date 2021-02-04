Уголовный кодекс Украины для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.143 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Украинский
|Разработчик:
|Oleksandr Kotyuk
|Категория:
|Законодательство
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 6 | Статистика
|Размер:
|2,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Уголовный кодекс Украины - программа содержит полную версию Уголовного кодекса Украины (нормативно-правовой акт, где указаны основания и принципы уголовной ответственности, преступность и наказуемость действий) со всеми изменениями и дополнениями, а также сочетает в себе простоту использования и понятный интерфейс. Действующий УК был принят 5 апреля 2001, вступил в силу с 1 сентября 2001.
Преимущества программы Уголовный кодекс Украины:
- Поиск по ключевым словам.
- Возможность добавлять статьи в список закладок, а также удалять их.
- Возможность изменять шрифт и тему приложения.
Уголовный кодекс Украины 1.2.143
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