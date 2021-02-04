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Уголовный кодекс Украины для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.143 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Украинский
Разработчик:
Категория:Законодательство
Загрузок (сегодня/всего):2 / 6 | Статистика
Размер:2,09 Мб
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Уголовный кодекс Украины - программа содержит полную версию Уголовного кодекса Украины (нормативно-правовой акт, где указаны основания и принципы уголовной ответственности, преступность и наказуемость действий) со всеми изменениями и дополнениями, а также сочетает в себе простоту использования и понятный интерфейс. Действующий УК был принят 5 апреля 2001, вступил в силу с 1 сентября 2001.

Преимущества программы Уголовный кодекс Украины:

  • Поиск по ключевым словам.
  • Возможность добавлять статьи в список закладок, а также удалять их.
  • Возможность изменять шрифт и тему приложения.
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