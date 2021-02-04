Уголовный кодекс Украины - программа содержит полную версию Уголовного кодекса Украины (нормативно-правовой акт, где указаны основания и принципы уголовной ответственности, преступность и наказуемость действий) со всеми изменениями и дополнениями, а также сочетает в себе простоту использования и понятный интерфейс. Действующий УК был принят 5 апреля 2001, вступил в силу с 1 сентября 2001.

Преимущества программы Уголовный кодекс Украины: