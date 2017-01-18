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Gun Fu: Stickman 2 для Android

Gun Fu: Stickman 2 1.15.2 для Android

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Описание Gun Fu: Stickman 2 1.15.2 для AndroidОписание   Скачать Gun Fu: Stickman 2 1.15.2 для AndroidСКАЧАТЬ (50,9 Мб) Скриншоты Gun Fu: Stickman 2 1.15.2 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Gun Fu: Stickman 2 1.15.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gun Fu: Stickman 2 1.15.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Gun Fu: Stickman 2 - занимательная шутерная аркада, в которой вы сможете проверить свою скорость реакции. Вроде бы игра не отличается особыми графическими характеристиками или захватывающим сюжетом, но привлекает к себе внимание с первых же минут.

Ваша задача - смести со своего пути бесконечные отряды врагов, которые появляются в разных частях экрана и готовы нейтрализовать вас при малейшем промедлении. Сначала все покажется достаточно простым и тривиальным, но по мере продвижения вперед скорость игры возрастает и придется проявить всю ловкость, на которую вы только способны.

В Gun Fu: Stickman 2 вы можете улучшать своего героя, открывая новое оружие, снаряжение и изменяя его внешний вид. Интересно, что можно сражаться не только с самим собой, устанавливая новый рекорд, но и посоревноваться с пользователями со всего мира (мультиплеерный режим).

Одним словом, не щадите врагов, палите из всех стволов и постарайтесь продержаться на поле боя как можно дольше.

Что нового в Gun Fu: Stickman 2 1.15.2 для Android?
  • Мелкие исправления и улучшения.
Скриншоты Gun Fu: Stickman 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Gun Fu: Stickman 2

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