TunnelBear VPN - простое в использовании Android-приложение, которое позволяет надежно скрыть от посторонних глаз ваше реальное местоположение и дает возможность обходить различные блокировки и ограничения в сети Интернет.

Программа организует виртуальные частные сети (VPN), переправляя пользовательских трафик через разные компьютеры по всему миру, обеспечивая тем самым анонимность в сети.

Основные возможности приложения:

Просмотр из любой точки мира заблокированных сайтов.

Скрытие реального местоположения.

Визуализация туннелей, по которым программа передает ваши данные из одной страны в другую.

Безопасное использование общедоступных сетей Wi-Fi.

Примечание! Для бесплатного аккаунта TunnelBear VPN предлагает пользователю 500МБ ежемесячно.