TunnelBear для Windows

TunnelBear 3.7.4.2

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Описание TunnelBear 3.7.4.2Описание   Скачать TunnelBear 3.7.4.2СКАЧАТЬ (155,38 Мб) Скриншоты TunnelBear 3.7.4.2Скриншоты (1)   Статистика TunnelBear 3.7.4.2Статистика   Отзывы о TunnelBear 3.7.4.2Отзывы (0)  
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4.72 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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TunnelBear - кроссплатформенный VPN-клиент, который позволяет безопасно серфить в Интернете, скрывать от посторонних глаз конфиденциальные данные и получать доступ к запрещенным в Вашей стране сайтам.

Смысл технологии VPN заключается в шифровании и перенаправлении всего исходящего трафика через так называемые туннельные сервера, где происходит подмена реального IP-адреса и местоположения на виртуальные. В результате для всех отслеживающих модулей, сервисов и недобросовестных пользователей Вы будете отображаться как пользователь другой страны, а возможность утечки персональной информации становится практически невозможной.

В TunnelBear можно использовать несколько серверов в таких странах как США, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Швейцария, Австралия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция, Италия и Испания.

Работать с TunnelBear очень просто: выбираете любую локацию из списка и регулятором "On"/"Off" управляете туннелированием.

Примечание. Бесплатно сервис TunnelBear предлагает использовать только 500Мб перенаправленного трафика в месяц. Если требуется больше, то необходимо переходить на платную подписку.

Скриншоты TunnelBear:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $4.16 в месяц
Ограничение в работе программы500 Мб перенаправленного трафика в месяц
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 24 213
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе TunnelBear

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