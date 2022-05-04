WireGuard VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.20211029 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WireGuard Development Team
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,23 Мб
WireGuard VPN - производительный, безопасный и простой в настройке протокол VPN-туннелей, использующий надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF), предназначенный в первую очередь для создания защищенных соединений.
Все пакеты отправляются WireGuard по протоколу UDP, защищены от подделки ключей и обеспечивают полное скрытие личности.
Основные возможности WireGuard VPN:
- Надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF).
- Высокая производительность.
- Возможность импортировать туннели или создавать их вручную.
- Защита от подделки ключей и полное скрытие личности.
- Защита от атак повторного воспроизведения
Удобное приложение для защиты ваших конфиденциальных данных при подключении к Интернету....
Небольшой и простой в использовании VPN клиент для мобильных устройств на базе Android,...
SuperVPN – небольшой и удобный VPN-клиент без лишних настроек и необходимости регистрации....
Бесплатный VPN-сервис для мобильных Android-устройств, который отправляет весь...
Быстрый, бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для мобильных устройств на...
Удобный инструмент для безопасности, использующий надежное шифрование соединения, через...
Отзывы о программе WireGuard VPN
Admin
Отзывов о программе WireGuard VPN 1.0.20211029 пока нет, можете добавить...