WireGuard VPN для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.20211029 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,23 Мб
WireGuard VPN скриншот № 1
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WireGuard VPN скриншот № 3
WireGuard VPN скриншот № 4

WireGuard VPN - производительный, безопасный и простой в настройке протокол VPN-туннелей, использующий надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF), предназначенный в первую очередь для создания защищенных соединений.

Все пакеты отправляются WireGuard по протоколу UDP, защищены от подделки ключей и обеспечивают полное скрытие личности.

Основные возможности WireGuard VPN:

  • Надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF).
  • Высокая производительность.
  • Возможность импортировать туннели или создавать их вручную.
  • Защита от подделки ключей и полное скрытие личности.
  • Защита от атак повторного воспроизведения
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