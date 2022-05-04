WireGuard VPN - производительный, безопасный и простой в настройке протокол VPN-туннелей, использующий надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF), предназначенный в первую очередь для создания защищенных соединений.

Все пакеты отправляются WireGuard по протоколу UDP, защищены от подделки ключей и обеспечивают полное скрытие личности.

Основные возможности WireGuard VPN: