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AirDroid для Windows

AirDroid 3.4.0.0

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Описание AirDroid 3.4.0.0Описание   Скачать AirDroid 3.4.0.0СКАЧАТЬ (22,46 Мб) Скриншоты AirDroid 3.4.0.0Скриншоты (5)   Статистика AirDroid 3.4.0.0Статистика   Отзывы о AirDroid 3.4.0.0Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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AirDroid - программа для полноценного управления Вашим Android-устройством прямо с настольного компьютера Windows. Конечно, для полноценной связи ПК с мобильным девайсом на основе гугловской операционки необходимо установить данный клиент не только на десктопный компьютер, но и на сам гаджет с Android.

Доступные опции и функционал действительно достаточно интересны и разнообразны. AirDroid позволяет отвечать на входящие звонки и делать исходящие, читать SMS-ки и печатать ответы на них, редактировать список контактов, делать резервные копии важных данных, управлять установленными приложениями и многое другое. А если Вы куда-то засунули телефон дома и не можете его отыскать, то отправив команду подачи звукового сигнала, сможете без утомительного поиска найти свой девайс.

Естественно, AirDroid поможет и в передаче файлов как с ПК на Android, так и в обратном направлении. При этом Вам не понадобятся дополнительные провода, кабели или какие-то сложные действия. Еще стоит выделить опцию "зеркала": на дисплее компьютера будет отображаться экран смартфона или планшета, давая возможность удаленного управления им.

Помимо этого, здесь Вы найдете некоторые дополнительные полезные инструменты: файловый менеджер, утилита высвобождения оперативной памяти, создание точки доступа Wi-Fi и многое другое.

Для использования сервиса AirDroid нужно пройти простую регистрацию - указать ник, адрес электронной почты и пароль. Чтобы ПК и мобильное устройство заработали в связке, на Android нужно ввести эти же данные. Удобно, что к одному компьютеру доступна привязка сразу нескольких гаджетов.

В целом, AirDroid весьма полезный инструмент, позволяющий Вам комфортно работать с Вашим Android-устройством не отвлекаясь от текущих дел за ПК.

Скриншоты AirDroid:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 014
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры - Файловый обмен

Отзывы о программе AirDroid

Альбрт про AirDroid 3.2.1.1 [02-02-2016]

Спасибо! Понравилась программа.
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