3uTools - удобный инструмент, с помощью которого можно загружать приложения и обои, легко управлять файлами, прошивкой и джейлбреком на iPhone и iPad с компьютера под управлением Windows.

Доступен просмотр различных статусов iOS-устройства, включая активацию, джейлбрейк, состояние батареи и iCloud lock, управление, передача, резервное копирование всех данных на устройствах Apple, имеется возможность скачивать и устанавливать рингтоны и уникальные обои, прошивать iOS устройство в нормальном режиме, режиме DFU и режиме восстановления.

Присутствует поддержка iPhone XR, XS, XS Max, iPad 2018, iPhone 5s, iPhone 8/8P, iPhone X и др.

Ключевые возможности программы 3uTools: