3uTools - удобный инструмент, с помощью которого можно загружать приложения и обои, легко управлять файлами, прошивкой и джейлбреком на iPhone и iPad с компьютера под управлением Windows.
Доступен просмотр различных статусов iOS-устройства, включая активацию, джейлбрейк, состояние батареи и iCloud lock, управление, передача, резервное копирование всех данных на устройствах Apple, имеется возможность скачивать и устанавливать рингтоны и уникальные обои, прошивать iOS устройство в нормальном режиме, режиме DFU и режиме восстановления.
Присутствует поддержка iPhone XR, XS, XS Max, iPad 2018, iPhone 5s, iPhone 8/8P, iPhone X и др.
Ключевые возможности программы 3uTools:
Доступ к папкам, файлам, контактам, журналу звонков и заметкам, управление iPhone и iPad.
Просмотр экрана устройства в режиме реального времени.
Просмотра всей информации об устройстве: версия iOS, номер IMEI, номер UDID, модель и т.д.
Возможность скачать и установить рингтон и обои.
Просмотр установленного ПО, удаление или установка из встроенного магазина, не посещая App Store.
Обновление встроенного ПО и создание резервных копий.
Средство для очистки мусорных файлов.
Прошивка iOS устройства в нормальном режиме, режиме DFU и режиме восстановления.
Разнообразные встроенные инструменты, включая аудио и видео конвертер, редактор тегов и пр.