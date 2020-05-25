3uTools для Windows

3uTools 2.39.032

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание 3uTools 2.39.032Описание   Скачать 3uTools 2.39.032СКАЧАТЬ (109,27 Мб) Скриншоты 3uTools 2.39.032Скриншоты (1)   Статистика 3uTools 2.39.032Статистика   Отзывы о 3uTools 2.39.032Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

3uTools - удобный инструмент, с помощью которого можно загружать приложения и обои, легко управлять файлами, прошивкой и джейлбреком на iPhone и iPad с компьютера под управлением Windows.

Доступен просмотр различных статусов iOS-устройства, включая активацию, джейлбрейк, состояние батареи и iCloud lock, управление, передача, резервное копирование всех данных на устройствах Apple, имеется возможность скачивать и устанавливать рингтоны и уникальные обои, прошивать iOS устройство в нормальном режиме, режиме DFU и режиме восстановления.

Присутствует поддержка iPhone XR, XS, XS Max, iPad 2018, iPhone 5s, iPhone 8/8P, iPhone X и др.

Ключевые возможности программы 3uTools:

  • Доступ к папкам, файлам, контактам, журналу звонков и заметкам, управление iPhone и iPad.
  • Просмотр экрана устройства в режиме реального времени.
  • Просмотра всей информации об устройстве: версия iOS, номер IMEI, номер UDID, модель и т.д.
  • Возможность скачать и установить рингтон и обои.
  • Просмотр установленного ПО, удаление или установка из встроенного магазина, не посещая App Store.
  • Обновление встроенного ПО и создание резервных копий.
  • Средство для очистки мусорных файлов.
  • Прошивка iOS устройства в нормальном режиме, режиме DFU и режиме восстановления.
  • Разнообразные встроенные инструменты, включая аудио и видео конвертер, редактор тегов и пр.
3uTools
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры"
 

iTools 4.4.5.8

Продвинутое приложение для работы с iPod/iPhone/iPad, которое вполне может претендовать на звание альтернативы iTunes. С помощью программы можно передавать данные с

Nokia Suite 3.8.54

Nokia Ovi Suite - приложение для синхронизации мобильных телефонов Nokia с ПК с помощью беспроводного соединения или по USB-кабелю. Позволяет переносить фотографии,

Samsung Kies 3.2.16084_2 / 2.6.4.16113

Samsung Kies - бесплатное приложение, с помощью которого можно быстро и легко синхронизировать данные между мобильными устройствами Samsung и ПК. Подключать

Nokia PC Suite 7.1.180.94

Nokia PC Suite - Сборник фирменных приложений, в состав которого входят различные программы для использования их совместно с мобильными телефонами Nokia

WhatsApp 2.2019.8.0

WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные

Microsoft ActiveSync 4.5

Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.

скачать Adguard

Отзывы о программе 3uTools

Admin

Отзывов о программе 3uTools 2.39.032 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 