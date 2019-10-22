AirDroid для Android

AirDroid 4.2.4.4 для Android

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Описание AirDroid 4.2.4.4 для AndroidОписание   Скачать AirDroid 4.2.4.4 для AndroidСКАЧАТЬ (48,59 Мб) Скриншоты AirDroid 4.2.4.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AirDroid 4.2.4.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о AirDroid 4.2.4.4 для AndroidОтзывы (0)  
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AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows. Если на компьютере установлен соответствующий клиент для Windows, то прямо с него Вы получите в свое распоряжение возможность осуществления голосовых звонков, SMS-переписки, обмена файлами (видео, музыка, документы, фото и т.д.), просмотра и редактирования адресной книги, импорта и экспорта apk-файлов, обзора через камеру гаджета, отправки звукового уведомления на устройство и многое другое.

Что касается передачи файлов (впрочем как и любых других данных) между ПК и Android, то тут не понадобятся дополнительные провода, кабели или какие-то сложные действия: устройства соединены в беспроводной сети, через которую происходит обмен информацией на высокой скорости.

Для использования сервиса приложению нужно пройти простую регистрацию на стационарном ПК - указать ник, адрес электронной почты и пароль. Чтобы компьютер и мобильное устройство заработали в связке, на Android нужно ввести эти же данные. Удобно, что к одному компьютеру доступна привязка сразу нескольких гаджетов.

В целом, программа представляет собой весьма удобный инструмент, позволяющий Вам работать с Вашим Android-устройством не отвлекаясь от текущих дел за ПК.

Примечание. Для полноценного управления гаджетом Android на нем должны быть установлены Root-права: для нерутированного устройства можно видеть уведомления, регулировать звук, передавать файлы, активировать режим поиска, но отвечать на звонки и SMS-ки, выводить экран девайса на компьютер и выполнять некоторые другие действия не получится.

AirDroid
AirDroid
AirDroid
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 848
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Удаленное управление
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Отзывы о программе AirDroid

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