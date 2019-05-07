iTools - универсальный инструмент для управления iPod, iPhone и iPad, с помощью которого можно легко передавать аудио-, видеофайлы и фото с ПК на мобильное устройство и обратно, осуществлять резервное копирование или восстановление данных на устройствах Apple, экспорт фотографий в один клик, создавать собственные рингтоны, работать с сообщениями, заметками, контактами, закладками, историей звонков и многое другое.
Ключевые особенности программы:
Передача аудио/видео/фото между ПК и iOS и обратно.
Мгновенный экспорт фотографий с мобильного устройства.
Возможность создания рингтонов.
Резервное копирование или восстановление данных на устройствах Apple.
Подключение к ПК как с помощью кабель, так и посредством Wi-Fi.
Наличие менеджера иконок, с помощью которого можно сортировать значки на своем устройстве, а также осуществлять резервное копирование/восстановление расположения.
Мастер батареи, с помощью которого можно узнать подробную информацию о батарее вашего устройства (реальная емкость, проектная мощность, загрузочное напряжение, серийный номер аккумулятора и пр.) и ее состоянии.