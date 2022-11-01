Scrcpy для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:21,9 Мб
Scrcpy скриншот № 1

Scrcpy - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет управлять мобильными Android-устройствами с компьютере при помощи клавиатуры и мыши. Присутствует возможность запускать приложения, работать с файлами, печатать сообщения и многое другое. Для работы необходимы установленные драйвера ADB и включенная отладка по USB.

Для работы сперва необходимо подключить смартфон по кабелю к компьютеру и запустить программу. При наличии всех необходимых драйверов сразу же начнется трансляция экрана смартфона на ПК, после чего можно начать управлять своим мобильным устройством. Нажатия мыши будут имитировать нажатия пальцами, а на клавиатуре можно печатать текст.

Из дополнительных преимуществ программы – она не требует установки в систему, не устанавливает дополнительных файлов на смартфон, поддерживает разрешение Full HD и выше. Также следует отметить наличие низкой задержки и высокой производительности до 60 кадров в секунду.

Особенности Scrcpy:

  • отображает только экран устройства;
  • высокая производительность: 30~120 кадров в секунду, в зависимости от устройства;
  • качество: 1920×1080 или выше;
  • низкая задержка: 35~70 мс;
  • малое время запуска: ~1 секунда для отображения первого изображения;
  • запись экрана;
  • зеркалирование при выключенном экране Android-устройства;
  • копирование-вставка в обоих направлениях;
  • настраиваемое качество;
  • Android устройство в качестве веб-камеры (V4L2) (только для Linux);
  • имитация физической клавиатуры (HID);
  • имитация физической мыши (HID);
  • режим OTG;
  • и многое другое...
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