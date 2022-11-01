Scrcpy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Genymobile
|Категория:
|Менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|21,9 Мб
Scrcpy - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет управлять мобильными Android-устройствами с компьютере при помощи клавиатуры и мыши. Присутствует возможность запускать приложения, работать с файлами, печатать сообщения и многое другое. Для работы необходимы установленные драйвера ADB и включенная отладка по USB.
Для работы сперва необходимо подключить смартфон по кабелю к компьютеру и запустить программу. При наличии всех необходимых драйверов сразу же начнется трансляция экрана смартфона на ПК, после чего можно начать управлять своим мобильным устройством. Нажатия мыши будут имитировать нажатия пальцами, а на клавиатуре можно печатать текст.
Из дополнительных преимуществ программы – она не требует установки в систему, не устанавливает дополнительных файлов на смартфон, поддерживает разрешение Full HD и выше. Также следует отметить наличие низкой задержки и высокой производительности до 60 кадров в секунду.
Особенности Scrcpy:
- отображает только экран устройства;
- высокая производительность: 30~120 кадров в секунду, в зависимости от устройства;
- качество: 1920×1080 или выше;
- низкая задержка: 35~70 мс;
- малое время запуска: ~1 секунда для отображения первого изображения;
- запись экрана;
- зеркалирование при выключенном экране Android-устройства;
- копирование-вставка в обоих направлениях;
- настраиваемое качество;
- Android устройство в качестве веб-камеры (V4L2) (только для Linux);
- имитация физической клавиатуры (HID);
- имитация физической мыши (HID);
- режим OTG;
- и многое другое...
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Admin
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