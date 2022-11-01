Scrcpy - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет управлять мобильными Android-устройствами с компьютере при помощи клавиатуры и мыши. Присутствует возможность запускать приложения, работать с файлами, печатать сообщения и многое другое. Для работы необходимы установленные драйвера ADB и включенная отладка по USB.

Для работы сперва необходимо подключить смартфон по кабелю к компьютеру и запустить программу. При наличии всех необходимых драйверов сразу же начнется трансляция экрана смартфона на ПК, после чего можно начать управлять своим мобильным устройством. Нажатия мыши будут имитировать нажатия пальцами, а на клавиатуре можно печатать текст.

Из дополнительных преимуществ программы – она не требует установки в систему, не устанавливает дополнительных файлов на смартфон, поддерживает разрешение Full HD и выше. Также следует отметить наличие низкой задержки и высокой производительности до 60 кадров в секунду.

Особенности Scrcpy: