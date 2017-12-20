Снег на рабочем столе 1.3.3
Снег на рабочем столе - небольшая, бесплатная программа, с помощью которой на экране монитора ПК появятся падающие снежинки
Новогодняя гирлянда 2.1
Новогодняя гирлянда - бесплатная новогодняя программа украшающая рабочий стол компьютера яркими, разноцветными лампочками
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
8GadgetPack 25.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
DesktopSnowOK 3.34
Добавить немного ощущение зимней магии с помощью DesktopSnowOK - небольшой утилиты, которая украшает рабочий стол падающими снежинками
Xmas Fred 1.0
Анимированный Дед Мороз разгуливает по вашему рабочему столу.