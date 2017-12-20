Новогодние часы - эти экранные часы покажут Вам точное оставшееся время до Нового Года. Если Вам не терпится отметить новогодние праздники и Вы уже устали их ждать, то именно эта программа поможет сориентироваться в оставшихся днях до Нового года и своевременно к нему подготовиться.

Кроме простого показа времени обратного отсчета до праздника, часы имеют красивое визуальное оформление: разноцветная гирлянда вокруг цифр мерцает и переливается, добавляя новогоднее настроение.

Из настроек присутствует возможность размещения часов поверх всех окон и запуска программы вместе с системой. В общем, устанавливайте Новогодние часы и всегда точно знайте сколько времени осталось до Нового Года.