|
8GadgetPack 29.0
|
|
|
|Оцените программу!
4.47 из 5, всего оценок - 19
|
- Рейтинг программы - 4.47 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10. Последние версии операционных систем Windows не поддерживают гаджеты, что было обусловлено возможной уязвимостью ПК при использовании таких украшательств рабочего стола. Однако, многие пользователи настолько привыкли к удобству гаджетов, что хотели бы иметь их и на новейших версиях Windows.
Приложение 8GadgetPack обеспечивает полноценную интеграцию в систему набора популярных гаджетов как от самой Microsoft, так и сторонних разработчиков. Тут Вы найдете разнообразные часы (цифровые, аналоговые), системные мониторы, утилиту для контроля буфера обмена, индикатор заряда батареи, погодные информеры, календарь, игры и многое другое. Удобно, что 8GadgetPack полностью настраивается на Ваши предпочтения: добавляйте только нужные гаджеты, располагайте их в любом месте экрана монитора, меняйте размер и т.д.
Стоит также отметить, что в приложении реализован гаджет имитации боковой панели как в Windows Vista - 7 Sidebar, с помощью которого можно управлять всеми Вашими гаджетами. В целом, если Вы не можете обойтись без дополнительных украшательств на рабочем столе, то именно 8GadgetPack позволит Вам оживить экран своего монитора и наслаждаться любимыми гаджетами даже на Windows 8, 8.1 и 10.
|
|Что нового в 8GadgetPack 29.0?
|
|
ТОП-сегодня раздела "Украшательства"
Desktop Wallpaper Manager 2.0.0
Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
Winstep Nexus 19.2
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного
8GadgetPack 28.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
MiniBin 6.6.0.0
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины
IconTo 6.2
IconTo - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида (значка) папок на любые указанные вами, помимо этого программа способна извлекать значки из
|
|
Отзывы о программе 8GadgetPack
Валентин про 8GadgetPack 27.0 [06-11-2018]
EsetNOD32 заругался на эту программу. Пишет, что она без ведома пользователя стучится на сайт www.myiponline.com и сливает туда статистику, а какую статистику сами бойтесь. Такое поведение характерно для троянов. И ставит она себя даже не в скрытую папку, а создает системную папку, которую не видно даже в режиме показа скрытых папок. Соответственно, деинсталлировать ее можно только через эту системную папку в которой лежит деинсталлятор. После года пользования снес от греха подальше.
| | Ответить
Nik в ответ Валентин про 8GadgetPack 27.0 [17-12-2018]
Установи Iobit Unistaller, чтобы так не страдать при удалении программ. ))))))))))
| | Ответить
ВВВВ про 8GadgetPack 23.0 [22-07-2017]
скачай гаджеты их полно, пиши скачать гаджет для этой штуки и качай,это тоже самое что было на вин 7, скорей всего умельци и от туда и вырезали ее и сделали для новой винды.
| | Ответить
Вадим Ставрополь про 8GadgetPack 22.0 [06-04-2017]
СПАСИБО, очень нравится календарь и смена фоток - через каждые 5 мин. смена из папки. Они для меня, как напоминания.
| | Ответить
123 про 8GadgetPack 18.0 [23-04-2016]
Скачай дополнительные гаджеты , и установи, эта программа нужна для запуска гаджетов, стояла раньше на вин7 а майки ее удалили в 8-8.1 и 10, незнаю зачем но гаджеты нужная штука.
| | Ответить
Роман про 8GadgetPack 16.0 [07-12-2015]
Поюзал, отличная прога. Жаль гаджетов мало
| 1 | Ответить
|Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
|