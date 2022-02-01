Start11 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stardock Corporation
|Категории:
|Расширения - Украшательства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,31 Мб
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Start11 - очередная утилита от компании Stardock, известной своими решениями по кастомизации меню Пуск для различных версий операционной системы Windows. Программа включает в себя настраиваемый внешний вид меню (в стиле Windows 7, 10 или 11), а ткже расширить его рядом дополнительных функций.
Присутствует возможность вернуть недостающие функции из предыдущих версий Windows, например перемещение панели задач в верхнюю часть экрана или контекстное меню панели задач в стиле Windows 10. Можно добавлять папки, страницы или разделители в меню Пуск, доступен интегрированный поиск.
Пользователь может по своему усмотрению изменять стили, цвета, прозрачность, ссылки на ярлыки, закругленные или квадратные углы, изменять размер панели задач, размытие и многое другое, чтобы сделать ваше меню Пуск по настоящему индивидульным и при этом максимально функциональным.
Также можно управлять расположением кнопки Пуск, перемещая ее в центр или влево, в верхнюю часть экрана, менять функции кнопки Пуск на нажатия клавиш и многое другое. Кроме этого приложение дает возможность изменять стили сетки значков, чтобы подобрать конфигурацию, подходящую для вашего рабочего процесса.
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Admin
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