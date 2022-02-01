Start11 для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5.99
Ограничение:30 дней
Версия:1.1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Расширения - Украшательства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:39,31 Мб
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Start11 - очередная утилита от компании Stardock, известной своими решениями по кастомизации меню Пуск для различных версий операционной системы Windows. Программа включает в себя настраиваемый внешний вид меню (в стиле Windows 7, 10 или 11), а ткже расширить его рядом дополнительных функций.

Присутствует возможность вернуть недостающие функции из предыдущих версий Windows, например перемещение панели задач в верхнюю часть экрана или контекстное меню панели задач в стиле Windows 10. Можно добавлять папки, страницы или разделители в меню Пуск, доступен интегрированный поиск.

Пользователь может по своему усмотрению изменять стили, цвета, прозрачность, ссылки на ярлыки, закругленные или квадратные углы, изменять размер панели задач, размытие и многое другое, чтобы сделать ваше меню Пуск по настоящему индивидульным и при этом максимально функциональным.

Также можно управлять расположением кнопки Пуск, перемещая ее в центр или влево, в верхнюю часть экрана, менять функции кнопки Пуск на нажатия клавиш и многое другое. Кроме этого приложение дает возможность изменять стили сетки значков, чтобы подобрать конфигурацию, подходящую для вашего рабочего процесса.

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