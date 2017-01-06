Combofix - бесплатная программа, сканирующая ваш компьютер на наличие вредоносного ПО и автоматического удаления его при обнаружении. Рекомендуется как средство последней надежды. Находит и удаляет червей, троянов, шпионов и записи реестра, которые могли быть созданы вредоносными программами.

По окончанию сканирования предоставляет подробный отчет ComboFix.txt, с помощью которого можно провести анализ заражен компьютер или нет.

Особенности Combofix:

Гарантировано находит и удаляет любое вредоносное ПО

Обнаруживает то, что другие антивирусы часто пропускают.

Быстрое сканирование системы.

Режим ручной настройки параметров сканирования.

Внимание! Приложение предназначено для опытных пользователей, т.к. часто сбивает настройки системы. Рекомендуется делать бэкапы данных и точки восстановления.