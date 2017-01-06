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Combofix для Windows

Combofix 17.1.4.1

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Описание Combofix 17.1.4.1Описание   Скачать Combofix 17.1.4.1СКАЧАТЬ (5,4 Мб) Скриншоты Combofix 17.1.4.1Скриншоты (3)   Статистика Combofix 17.1.4.1Статистика   Отзывы о Combofix 17.1.4.1Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Combofix - бесплатная программа, сканирующая ваш компьютер на наличие вредоносного ПО и автоматического удаления его при обнаружении. Рекомендуется как средство последней надежды. Находит и удаляет червей, троянов, шпионов и записи реестра, которые могли быть созданы вредоносными программами.

По окончанию сканирования предоставляет подробный отчет ComboFix.txt, с помощью которого можно провести анализ заражен компьютер или нет.

Особенности Combofix:

  • Гарантировано находит и удаляет любое вредоносное ПО
  • Обнаруживает то, что другие антивирусы часто пропускают.
  • Быстрое сканирование системы.
  • Режим ручной настройки параметров сканирования.

Внимание! Приложение предназначено для опытных пользователей, т.к. часто сбивает настройки системы. Рекомендуется делать бэкапы данных и точки восстановления.

Скриншоты Combofix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 2 805
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Combofix

triple_integral про Combofix 16.2.19.1 [20-02-2016]

на win10 к сожалению не работает
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Jakuy про Combofix 15.12.24.1 [29-12-2015]

Это-вещь! проста в использовании и действительно работает.
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