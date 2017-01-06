Combofix - бесплатная программа, сканирующая ваш компьютер на наличие вредоносного ПО и автоматического удаления его при обнаружении. Рекомендуется как средство последней надежды. Находит и удаляет червей, троянов, шпионов и записи реестра, которые могли быть созданы вредоносными программами.
По окончанию сканирования предоставляет подробный отчет ComboFix.txt, с помощью которого можно провести анализ заражен компьютер или нет.
Особенности Combofix:
- Гарантировано находит и удаляет любое вредоносное ПО
- Обнаруживает то, что другие антивирусы часто пропускают.
- Быстрое сканирование системы.
- Режим ручной настройки параметров сканирования.
Внимание! Приложение предназначено для опытных пользователей, т.к. часто сбивает настройки системы. Рекомендуется делать бэкапы данных и точки восстановления.