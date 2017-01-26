Comodo Cloud Antivirus - бесплатное антивирусное решение, основанное на облачных технологиях обнаружения и нейтрализации всех известных угроз. Это приложение сочетает в себе собственно сам антивирус и песочницу для запуска и анализа подозрительных файлов.

В последнее время разработчики антивирусного ПО все чаще обращают внимание на реализацию своих продуктов на основе облачных механизмов, что решает сразу несколько задач. Во-первых, на самом ПК не нужно содержать весьма объемную базу данных вирусного ПО. Во-вторых, отсутствует необходимость со стороны пользователя в постоянных обновлениях этих баз. В-третьих, обеспечивается защита от самых новых угроз нулевого дня для любого пользователя как только файл внесен в базу данных на сервере разработчика. Таким образом, достигается и наилучшая производительность системы, и достаточно надежная безопасность в реальном времени при работе на ПК.

Антивирус выполнен с стильной и интуитивно понятной оболочке, освоить которую сможет любой пользователь компьютера. Основное меню содержит информацию об обнаруженных угрозах, количестве запущенных в Sandbox приложениях, модуль сканирования, модуль запуска программ в песочнице, лог-данные и карантин. Тут же присутствуют бегунки включения/отключения защиты: антивируса и песочницы. Любители стрелялок, стратегий и других геймерских приложений смогут по достоинству оценить игровой режим.

Относительно сканирования, то Comodo Cloud Antivirus предлагает несколько способов анализа:

быстрое сканирование,

полное сканирование,

сканирование выбранной папки,

сканирование отдельной папки.

Что касается песочницы, то о преимуществах этой технологии наверняка знают уже все пользователи: запуск приложений происходит в изолированной оболочке, что никак не влияет на реестр и проникновение в систему вредоносных элементов. Таким образом, можно протестировать любую программу без угрозы заражения компьютера.

А вот для приложений, в "прозрачности" которых Вы полностью уверены, можно использовать режим запуска доверенных программ, что упростит и ускорит их обработку.

В общем-то, все очень просто, доступно и понятно - попробуйте Comodo Cloud Antivirus в деле, ощутив всю эффективность антивирусной защиты компьютера на основе облачных технологий.