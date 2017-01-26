Comodo Cloud Antivirus для Windows

Comodo Cloud Antivirus 1.8.407941.426

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Описание Comodo Cloud Antivirus 1.8.407941.426Описание   Скачать Comodo Cloud Antivirus 1.8.407941.426СКАЧАТЬ (8,57 Мб) Скриншоты Comodo Cloud Antivirus 1.8.407941.426Скриншоты (7)   Статистика Comodo Cloud Antivirus 1.8.407941.426Статистика   Отзывы о Comodo Cloud Antivirus 1.8.407941.426Отзывы (0)  
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Comodo Cloud Antivirus - бесплатное антивирусное решение, основанное на облачных технологиях обнаружения и нейтрализации всех известных угроз. Это приложение сочетает в себе собственно сам антивирус и песочницу для запуска и анализа подозрительных файлов.

В последнее время разработчики антивирусного ПО все чаще обращают внимание на реализацию своих продуктов на основе облачных механизмов, что решает сразу несколько задач. Во-первых, на самом ПК не нужно содержать весьма объемную базу данных вирусного ПО. Во-вторых, отсутствует необходимость со стороны пользователя в постоянных обновлениях этих баз. В-третьих, обеспечивается защита от самых новых угроз нулевого дня для любого пользователя как только файл внесен в базу данных на сервере разработчика. Таким образом, достигается и наилучшая производительность системы, и достаточно надежная безопасность в реальном времени при работе на ПК.

Антивирус выполнен с стильной и интуитивно понятной оболочке, освоить которую сможет любой пользователь компьютера. Основное меню содержит информацию об обнаруженных угрозах, количестве запущенных в Sandbox приложениях, модуль сканирования, модуль запуска программ в песочнице, лог-данные и карантин. Тут же присутствуют бегунки включения/отключения защиты: антивируса и песочницы. Любители стрелялок, стратегий и других геймерских приложений смогут по достоинству оценить игровой режим.

Относительно сканирования, то Comodo Cloud Antivirus предлагает несколько способов анализа:

  • быстрое сканирование,
  • полное сканирование,
  • сканирование выбранной папки,
  • сканирование отдельной папки.

Что касается песочницы, то о преимуществах этой технологии наверняка знают уже все пользователи: запуск приложений происходит в изолированной оболочке, что никак не влияет на реестр и проникновение в систему вредоносных элементов. Таким образом, можно протестировать любую программу без угрозы заражения компьютера.

А вот для приложений, в "прозрачности" которых Вы полностью уверены, можно использовать режим запуска доверенных программ, что упростит и ускорит их обработку.

В общем-то, все очень просто, доступно и понятно - попробуйте Comodo Cloud Antivirus в деле, ощутив всю эффективность антивирусной защиты компьютера на основе облачных технологий.

Что нового в Comodo Cloud Antivirus 1.8.407941.426?
  • Реализован хотфикс, который исправляет обработку трояна-шифровальщика Petya. Ранее данная угроза игнорировалась антивирусом.
  • Значительно изменен алгоритм анализа файлов для того, чтобы улучшить эффективность и ускорить отзывчивость внутренней инфраструктуры Comodo Cloud Antivirus по отношению к неизвестным угрозам.
Скриншоты Comodo Cloud Antivirus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 504
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
 Программа Comodo Cloud Antivirus отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Comodo Cloud Antivirus

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