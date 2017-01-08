AudioGrail (K-MP3) - сборник утилит, предназначенный для работы с аудио файлами в форматах MP3, OGG, MPC, APE, AAC, FLAC, WavPack и некоторыми другими. С этой программой вы сможете с легкостью переименовывать файлы, редактировать теги, анализировать качество, сортировать файлы, осуществлять нормализацию звука и т.д.
Во-первых, установщик достаёт предложениями установиль всякую левоту "от спонсоров". Несмотря на всё, втихаря ставит хрень под названием RelevantKnowledge
Во-вторых, программа не freeware, и предлагает её купить
И о самой программе. В режиме воспроизведения нет никакой возможности сдвинуться на желаемое время. Редактор тегов работает только с одним треком за раз, и только с тегами IDv1.