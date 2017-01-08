avs Во-первых, установщик достаёт предложениями установиль всякую левоту "от спонсоров". Несмотря на всё, втихаря ставит хрень под названием RelevantKnowledge

Во-вторых, программа не freeware, и предлагает её купить



И о самой программе. В режиме воспроизведения нет никакой возможности сдвинуться на желаемое время. Редактор тегов работает только с одним треком за раз, и только с тегами IDv1.



Итог: в помойку.

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