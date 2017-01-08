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AudioGrail (K-MP3) для Windows

AudioGrail (K-MP3) 7.9.0.209

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Описание AudioGrail (K-MP3) 7.9.0.209Описание   Скачать AudioGrail (K-MP3) 7.9.0.209СКАЧАТЬ (1,91 Мб) Скриншоты AudioGrail (K-MP3) 7.9.0.209Скриншоты (4)   Статистика AudioGrail (K-MP3) 7.9.0.209Статистика   Отзывы о AudioGrail (K-MP3) 7.9.0.209Отзывы (3)  
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4.08 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.08 из 5
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AudioGrail (K-MP3) - сборник утилит, предназначенный для работы с аудио файлами в форматах MP3, OGG, MPC, APE, AAC, FLAC, WavPack и некоторыми другими. С этой программой вы сможете с легкостью переименовывать файлы, редактировать теги, анализировать качество, сортировать файлы, осуществлять нормализацию звука и т.д.

Скриншоты AudioGrail (K-MP3):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 17 409
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Tag редакторы

Отзывы о программе AudioGrail (K-MP3)

avs про AudioGrail (K-MP3) 7.0.1.178 [21-02-2012]

Во-первых, установщик достаёт предложениями установиль всякую левоту "от спонсоров". Несмотря на всё, втихаря ставит хрень под названием RelevantKnowledge
Во-вторых, программа не freeware, и предлагает её купить

И о самой программе. В режиме воспроизведения нет никакой возможности сдвинуться на желаемое время. Редактор тегов работает только с одним треком за раз, и только с тегами IDv1.

Итог: в помойку.
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федя про AudioGrail (K-MP3) 6.16.0.163 [02-06-2009]

ну .. а что анлим по фалам заплати примерно 20 евро )))
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vanjan про AudioGrail (K-MP3) 6.15.0.161 [29-03-2009]

бесплатная на 30 файлов?)
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