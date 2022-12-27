FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания своих произведений.

Полнофункциональный секвенсор для создания музыки и драм-лупов (drum-loops) с механизмом внутреннего микширования и расширенной поддержкой внешних MIDI-устройств. Созданная композиция или петля может быть экспортирована в MIDI-файл или wav, mp3-файл. FruityLoops является дорожечным (паттерн) секвенсором, где создание музыки происходит в Piano Roll, Step Sequencer и затем сборка в окне Playlist. Имеется большой набор уже готовых инструментов + множество эффектов в режиме реального времени.



Список некоторых основных возможностей FL Studio (FruityLoops):