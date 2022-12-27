FL Studio (FruityLoops) для Windows
|Оценка:
|4.68/5 голосов - 1780
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 8200 руб. | Купить
|Версия:
|21.0.1.3348 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Image Line Software
|Категории:
|DJ Студии, микшеры - Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|25 / 516 110 | Статистика
|Размер:
|913,52 Мб
FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания своих произведений.
Полнофункциональный секвенсор для создания музыки и драм-лупов (drum-loops) с механизмом внутреннего микширования и расширенной поддержкой внешних MIDI-устройств. Созданная композиция или петля может быть экспортирована в MIDI-файл или wav, mp3-файл. FruityLoops является дорожечным (паттерн) секвенсором, где создание музыки происходит в Piano Roll, Step Sequencer и затем сборка в окне Playlist. Имеется большой набор уже готовых инструментов + множество эффектов в режиме реального времени.
Список некоторых основных возможностей FL Studio (FruityLoops):
- внутреннее микширование - 32 бита с плавающей точкой, сэмплирование до 96kHz stereo;
- поддержка DirectSound и ASIO драйверов;
- полный набор для мастеринга высокого уровня и специальные эффект-фильтры: reverb, compressor, процедурный equalizer, distortion, phaser, flanger, bass boost, delay line и другие;
- микшер на 68 дорожек;
- встроенные инструменты: сэмплер TS404 (популярный движок для создания bassline), 3xOSC (subsynth), Plucked! (plucked strings), MIDI Out, DX10 (FM-синтез), FL Keys (реалистичное пианино), Scratcher (эмулятор скретча), WaveTraveller (волновая огибающая синтезатора), Wasp (demo), SimSynth Live (demo) и другие;
- запись и контроль в реальном времени;
- легкое удаленное MIDI-управление большинства параметров (VST плагины также поддерживаются);
- импортирование *.wav, *.syn (SimSynth 1 & 2), *.ds (DrumSynth), с прилагаемыми эффектами;
- импорт и экспорт MIDI последовательностей;
- экспортирование аудио в 16 бит или 32 бит формата *.wav, *.mp3.
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Отзывы о программе FL Studio (FruityLoops)
Kron в ответ Константин про FL Studio (FruityLoops) 12.4.1 [03-05-2017]
Все когда-то в чем-то любители.
В 2012 году именно в этой программе Alan Walker начал создавать свою музыку.
7 | 19 | Ответить
Рамуил в ответ Константин про FL Studio (FruityLoops) 20.6.0.1458 [20-03-2020]
Maks про FL Studio (FruityLoops) 12.3.72 [19-01-2017]
Прога крутая!!! Я пользовался 9-ой версией. Теперь 12-ой версией. И в 12-ой версии много интересных и лучших возможностей есть.
Одна из которых, это делать большого размера микшер. В 9-ой версии фрутика был маленький и узкий микшер, который нельзя было увеличить.
Пользуюсь не лицензионной, но хочу иметь лицензионную версию!)
4 | 6 | Ответить
Александр про FL Studio (FruityLoops) 12.2.3 [30-12-2015]
Качество звука зависит только от того, каким его делаете вы)
5 | 5 | Ответить
Евгений777 про FL Studio (FruityLoops) 12.2.3 [28-12-2015]
12-ю версию не качал) пользуюсь 3 года десятой, её и хватает) VST плагины можно добавить, звуки подкачать -вот уже больше чем десятая) А так по- существу- прога хорошая и умелых руках- серьезное оружие)
8 | 7 | Ответить