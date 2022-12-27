FL Studio (FruityLoops) для Windows

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Оценка: 4.68/5 голосов - 1780
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 8200 руб. | Купить
Версия:21.0.1.3348 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:DJ Студии, микшеры - Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):25 / 516 110 | Статистика
Размер:913,52 Мб
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FL Studio (FruityLoops) скриншот № 2
FL Studio (FruityLoops) скриншот № 3
FL Studio (FruityLoops) скриншот № 4

FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания своих произведений.

Полнофункциональный секвенсор для создания музыки и драм-лупов (drum-loops) с механизмом внутреннего микширования и расширенной поддержкой внешних MIDI-устройств. Созданная композиция или петля может быть экспортирована в MIDI-файл или wav, mp3-файл. FruityLoops является дорожечным (паттерн) секвенсором, где создание музыки происходит в Piano Roll, Step Sequencer и затем сборка в окне Playlist. Имеется большой набор уже готовых инструментов + множество эффектов в режиме реального времени.

Список некоторых основных возможностей FL Studio (FruityLoops):

  • внутреннее микширование - 32 бита с плавающей точкой, сэмплирование до 96kHz stereo;
  • поддержка DirectSound и ASIO драйверов;
  • полный набор для мастеринга высокого уровня и специальные эффект-фильтры: reverb, compressor, процедурный equalizer, distortion, phaser, flanger, bass boost, delay line и другие;
  • микшер на 68 дорожек;
  • встроенные инструменты: сэмплер TS404 (популярный движок для создания bassline), 3xOSC (subsynth), Plucked! (plucked strings), MIDI Out, DX10 (FM-синтез), FL Keys (реалистичное пианино), Scratcher (эмулятор скретча), WaveTraveller (волновая огибающая синтезатора), Wasp (demo), SimSynth Live (demo) и другие;
  • запись и контроль в реальном времени;
  • легкое удаленное MIDI-управление большинства параметров (VST плагины также поддерживаются);
  • импортирование *.wav, *.syn (SimSynth 1 & 2), *.ds (DrumSynth), с прилагаемыми эффектами;
  • импорт и экспорт MIDI последовательностей;
  • экспортирование аудио в 16 бит или 32 бит формата *.wav, *.mp3.
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Отзывы о программе FL Studio (FruityLoops)

Константин про FL Studio (FruityLoops) 12.4.1 [03-05-2017]

Программа для любителей.
4 | 10 | Ответить

Kron в ответ Константин про FL Studio (FruityLoops) 12.4.1 [03-05-2017]

Все когда-то в чем-то любители.

В 2012 году именно в этой программе Alan Walker начал создавать свою музыку.
7 | 19 | Ответить

Рамуил в ответ Константин про FL Studio (FruityLoops) 20.6.0.1458 [20-03-2020]

Константин,ты ду****
2 | 5 | Ответить

Maks про FL Studio (FruityLoops) 12.3.72 [19-01-2017]

Прога крутая!!! Я пользовался 9-ой версией. Теперь 12-ой версией. И в 12-ой версии много интересных и лучших возможностей есть.
Одна из которых, это делать большого размера микшер. В 9-ой версии фрутика был маленький и узкий микшер, который нельзя было увеличить.
Пользуюсь не лицензионной, но хочу иметь лицензионную версию!)
4 | 6 | Ответить

Александр про FL Studio (FruityLoops) 12.2.3 [30-12-2015]

Качество звука зависит только от того, каким его делаете вы)
5 | 5 | Ответить

Евгений777 про FL Studio (FruityLoops) 12.2.3 [28-12-2015]

12-ю версию не качал) пользуюсь 3 года десятой, её и хватает) VST плагины можно добавить, звуки подкачать -вот уже больше чем десятая) А так по- существу- прога хорошая и умелых руках- серьезное оружие)
8 | 7 | Ответить

beka про FL Studio (FruityLoops) 11.1.1 [30-11-2015]

а какой лучший 10,11,12
15 | 73 | Ответить

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