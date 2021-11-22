Free MP3 Cutter and Editor для Windows
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 122
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.2798 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|musetips.com
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 91 097 | Статистика
|Размер:
|969 Кб
|СКАЧАТЬ
Free MP3 Cutter and Editor - бесплатный и простой в использовании редактор MP3 файлов. С помощью программы можно за пару щелчков мыши вырезать фрагменты музыкальных произведений, изменить громкость, применить эффект затухания, а также конвертировать из моно в стерео, и наоборот. Отредактированные файлы можно сохранить в формате MP3 или WAV.
Программа поставляется в виде единого исполняемого файла, установка не требуется - просто разархивируйте и запустите на ПК.
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Отзывы о программе Free MP3 Cutter and Editor
Не долб**б как вы)) про Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.641 [20-12-2017]
Свержу есть кнопочка скачать!
Не пиз*** что у вас типо начало качать всякую ху***!
А так только вырезает..
Жалко маштаб нельзя увеличеть или уменьшить как в FL Studio,а вырезать там безполезно..
Тупо сохраняет оригинал а не вырезанную часть но потом я начал разбираться а не писать как долбаёб типо проха хуйн* и всё. Нашол,исправил,всё!
Ненадо нам тут малолеток!
3 | 4 | Ответить
Magic про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [25-12-2015]
Что-то Хром стал ругаться, переводя меня на запрещенные сайты. Проверьте не качает ли эта прога вирусы при установке по типу steel cut. Все предложения при установке я отклонял, если что.
3 | 2 | Ответить
perplexed про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [17-12-2015]
Каие-то левые проги воткнула, хотя при установке я внимательно следил. Copy network card, Any send, SoundPro. Они стали сразу ломиться в интернет, а доктор веб пищать. Даже синий экран один раз выскочил. Скачивал с портала. Разберитесь.
2 | 5 | Ответить
Станіслав про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2381 [21-04-2014]
Ваша пропозиція по скачуванню звукових редакторів - це повна фігня! Не скачується жодна програма! Замість того пише якісь каракулі в текстовому режимі які ніякої погоди в якості звукових редакторів не роблять! То що це за приколи над людьми?
3 | 6 | Ответить
Олег про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2157 [26-11-2013]
Программа то, что нада. Спасибо! А так же Вам не уважение за автоматическую инсталяцию Яндекса!!! Я не давал согласие. Аккуратно пользователям.
5 | 2 | Ответить