Free MP3 Cutter and Editor для Windows

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Оценка: 4.43/5 голосов - 122
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.2798 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 91 097 | Статистика
Размер:969 Кб
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Free MP3 Cutter and Editor скриншот № 1

Free MP3 Cutter and Editor - бесплатный и простой в использовании редактор MP3 файлов. С помощью программы можно за пару щелчков мыши вырезать фрагменты музыкальных произведений, изменить громкость, применить эффект затухания, а также конвертировать из моно в стерео, и наоборот. Отредактированные файлы можно сохранить в формате MP3 или WAV.

Программа поставляется в виде единого исполняемого файла, установка не требуется - просто разархивируйте и запустите на ПК.

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Отзывы о программе Free MP3 Cutter and Editor

Не долб**б как вы)) про Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.641 [20-12-2017]

Свержу есть кнопочка скачать!
Не пиз*** что у вас типо начало качать всякую ху***!
А так только вырезает..
Жалко маштаб нельзя увеличеть или уменьшить как в FL Studio,а вырезать там безполезно..
Тупо сохраняет оригинал а не вырезанную часть но потом я начал разбираться а не писать как долбаёб типо проха хуйн* и всё. Нашол,исправил,всё!
Ненадо нам тут малолеток!
3 | 4 | Ответить

Magic про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [25-12-2015]

Что-то Хром стал ругаться, переводя меня на запрещенные сайты. Проверьте не качает ли эта прога вирусы при установке по типу steel cut. Все предложения при установке я отклонял, если что.
3 | 2 | Ответить

perplexed про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [17-12-2015]

Каие-то левые проги воткнула, хотя при установке я внимательно следил. Copy network card, Any send, SoundPro. Они стали сразу ломиться в интернет, а доктор веб пищать. Даже синий экран один раз выскочил. Скачивал с портала. Разберитесь.
2 | 5 | Ответить

Станіслав про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2381 [21-04-2014]

Ваша пропозиція по скачуванню звукових редакторів - це повна фігня! Не скачується жодна програма! Замість того пише якісь каракулі в текстовому режимі які ніякої погоди в якості звукових редакторів не роблять! То що це за приколи над людьми?
3 | 6 | Ответить

Олег про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2157 [26-11-2013]

Программа то, что нада. Спасибо! А так же Вам не уважение за автоматическую инсталяцию Яндекса!!! Я не давал согласие. Аккуратно пользователям.
5 | 2 | Ответить

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