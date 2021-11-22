Free MP3 Cutter and Editor - бесплатный и простой в использовании редактор MP3 файлов. С помощью программы можно за пару щелчков мыши вырезать фрагменты музыкальных произведений, изменить громкость, применить эффект затухания, а также конвертировать из моно в стерео, и наоборот. Отредактированные файлы можно сохранить в формате MP3 или WAV.

Программа поставляется в виде единого исполняемого файла, установка не требуется - просто разархивируйте и запустите на ПК.