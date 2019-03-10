Сашок Программа детская и это отлично!

Дома стоит Лоджик, но он на англе и прога профессиональная, примочек просто дофигища и когда очень долго не залезаю в неё, то потом еле могу вспомнить как и что делать. Но тут всё просто, как в аптеке. На русском. И когда надо срочно на работе что-то сделать с аудио, то эта программа - самое то!

Большое спасибо разрабам за возможность резать, клеить, сводить две и более дорожки, изменять темп и скорость, мощность звука и т.д. (упомянутое - самое часто используемое мной). Очень, очень удобно!

Дома и для чего-то прям ОЧЕНЬ серьёзного есть лоджик. В принципе, не считая инглиша, тоже простая программа (в сравнении с другими, с протулсом тем же, но тут это я сужу только по себе!), но когда надо вот быстро-быстро что-то сделать, типа, только темп сменить, и на работе, то вот самое оно.

Советую.

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