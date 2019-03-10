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Audacity 2.3.1
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4.21 из 5, всего оценок - 326
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- Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей.
Возможности:
- Запись с микрофона, линейного входа или других источников с возможностью одновременного прослушивания имеющихся дорожек;
- Оцифровка аналоговых записей (кассет, грампластинок);
- Импорт и экспорт файлов в форматах WAV, MP3, AIFF, AU, и Ogg Vorbis;
- Базовые операции редактирвоания файлов (вырезание, копирование, вставка и удаление);
- Изменение и сведение неограниченного числа дорожек;
- Смена высоты тона без изменения темпа и наоборот;
- Удаление статического шума, гула, шипения и других постоянных шумовых дефектов записи;
- Подстройка громкости при помощи компрессора, эффекта усиления и или нормализации;
- Разнообразные встроенные эффекты (Эхо, Фейзер, Wahwah, Разворот и т.д.). Создание своих эффектов на языке Nyquist;
- Сведение дорожек с разными качественными характеристиками с автоматическим преобразованием до заданны характеристик в режиме реального времени;
- Детальный анализ частотных характеристик и спектрографический режим отображения дорожек;
- Результаты могут сохраняться во множество форматов, обеспечиваемых библиотекой libsndfile.
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Отзывы о программе Audacity
ЕВГЕНИЙ про Audacity 2.2.2 [28-09-2018]
В СТАРЫХ ВЕРСИЯХ в эфектах БЫЛ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ(LEVELLER).теперь его убрали программа без него херня
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лох про Audacity 2.2.2 [18-09-2018]
заставили скачать
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Тимати про Audacity 2.2.2 [29-03-2018]
Как сделать "качество звука 64 кбит/сек" в этой программе для файла WAV?
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ЮП про Audacity 2.2.1 [11-12-2017]
Полностью согласен с Антоном + качество записи впрямую отвратное.
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Сашок про Audacity 2.1.3 [14-04-2017]
Программа детская и это отлично!
Дома стоит Лоджик, но он на англе и прога профессиональная, примочек просто дофигища и когда очень долго не залезаю в неё, то потом еле могу вспомнить как и что делать. Но тут всё просто, как в аптеке. На русском. И когда надо срочно на работе что-то сделать с аудио, то эта программа - самое то!
Большое спасибо разрабам за возможность резать, клеить, сводить две и более дорожки, изменять темп и скорость, мощность звука и т.д. (упомянутое - самое часто используемое мной). Очень, очень удобно!
Дома и для чего-то прям ОЧЕНЬ серьёзного есть лоджик. В принципе, не считая инглиша, тоже простая программа (в сравнении с другими, с протулсом тем же, но тут это я сужу только по себе!), но когда надо вот быстро-быстро что-то сделать, типа, только темп сменить, и на работе, то вот самое оно.
Советую.
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