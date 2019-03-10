Audacity для Windows

Audacity 2.3.1

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Описание Audacity 2.3.1Описание   Скачать Audacity 2.3.1СКАЧАТЬ (21,7 Мб) Скриншоты Audacity 2.3.1Скриншоты (5)   Статистика Audacity 2.3.1Статистика   Отзывы о Audacity 2.3.1Отзывы (66)  
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4.21 из 5, всего оценок - 326
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей.

Возможности:

  • Запись с микрофона, линейного входа или других источников с возможностью одновременного прослушивания имеющихся дорожек;
  • Оцифровка аналоговых записей (кассет, грампластинок);
  • Импорт и экспорт файлов в форматах WAV, MP3, AIFF, AU, и Ogg Vorbis;
  • Базовые операции редактирвоания файлов (вырезание, копирование, вставка и удаление);
  • Изменение и сведение неограниченного числа дорожек;
  • Смена высоты тона без изменения темпа и наоборот;
  • Удаление статического шума, гула, шипения и других постоянных шумовых дефектов записи;
  • Подстройка громкости при помощи компрессора, эффекта усиления и или нормализации;
  • Разнообразные встроенные эффекты (Эхо, Фейзер, Wahwah, Разворот и т.д.). Создание своих эффектов на языке Nyquist;
  • Сведение дорожек с разными качественными характеристиками с автоматическим преобразованием до заданны характеристик в режиме реального времени;
  • Детальный анализ частотных характеристик и спектрографический режим отображения дорожек;
  • Результаты могут сохраняться во множество форматов, обеспечиваемых библиотекой libsndfile.
Audacity
Audacity
Audacity
Audacity
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)74 / 258 339
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио
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Отзывы о программе Audacity

ЕВГЕНИЙ про Audacity 2.2.2 [28-09-2018]

В СТАРЫХ ВЕРСИЯХ в эфектах БЫЛ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ(LEVELLER).теперь его убрали программа без него херня
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лох про Audacity 2.2.2 [18-09-2018]

заставили скачать
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Тимати про Audacity 2.2.2 [29-03-2018]

Как сделать "качество звука 64 кбит/сек" в этой программе для файла WAV?
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ЮП про Audacity 2.2.1 [11-12-2017]

Полностью согласен с Антоном + качество записи впрямую отвратное.
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Сашок про Audacity 2.1.3 [14-04-2017]

Программа детская и это отлично!
Дома стоит Лоджик, но он на англе и прога профессиональная, примочек просто дофигища и когда очень долго не залезаю в неё, то потом еле могу вспомнить как и что делать. Но тут всё просто, как в аптеке. На русском. И когда надо срочно на работе что-то сделать с аудио, то эта программа - самое то!
Большое спасибо разрабам за возможность резать, клеить, сводить две и более дорожки, изменять темп и скорость, мощность звука и т.д. (упомянутое - самое часто используемое мной). Очень, очень удобно!
Дома и для чего-то прям ОЧЕНЬ серьёзного есть лоджик. В принципе, не считая инглиша, тоже простая программа (в сравнении с другими, с протулсом тем же, но тут это я сужу только по себе!), но когда надо вот быстро-быстро что-то сделать, типа, только темп сменить, и на работе, то вот самое оно.
Советую.
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