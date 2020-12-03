Voicemeeter Virtual Audio Mixer - простой в использовании инструмент, с помощью которого можно смешивать несколько аудиопотоков, которые проходят через ваш компьютер, и передавать их через VOIP-приложения. Приложение обладает интуитивно понятным, современным и визуально привлекательным интерфейсом, и может использоваться на компьютерах с сенсорным экраном.

Чтобы использовать приложение в полном объеме, необходимо подключить до двух устройств ввода к вашему ПК. Утилита способна самостоятельно обнаруживать любые ранее установленные драйверы ASIO, присутствует виртуальный аудио вход, графический эквалайзер. Присутствует возможность включать и отключать разные аудио каналы в зависимости от того, какие выходы вам нужны в финальном миксе.

Voicemeeter Virtual Audio Mixer также имеет множество других функций, как например настраиваемые горячие клавиши, сопоставление MIDI и множество опций конфигурации аудио низкого уровня.

В целом, данное приложение отлично подходит для потоковой передачи и микширования в реальном времени, и позволяет захватывать звук и обеспечивает высококачественный вывод в соответствии с пользовательскими запросами. И хотя отсутствует возможность записи аудио, приложение все равно стоит того чтобы его попробовать, к тому же оно абсолютно бесплатное.