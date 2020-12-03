Voicemeeter Virtual Audio Mixer для Windows

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Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.4Описание
Отзывы о Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.4Отзывы
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Voicemeeter Virtual Audio Mixer - простой в использовании инструмент, с помощью которого можно смешивать несколько аудиопотоков, которые проходят через ваш компьютер, и передавать их через VOIP-приложения. Приложение обладает интуитивно понятным, современным и визуально привлекательным интерфейсом, и может использоваться на компьютерах с сенсорным экраном.

Чтобы использовать приложение в полном объеме, необходимо подключить до двух устройств ввода к вашему ПК. Утилита способна самостоятельно обнаруживать любые ранее установленные драйверы ASIO, присутствует виртуальный аудио вход, графический эквалайзер. Присутствует возможность включать и отключать разные аудио каналы в зависимости от того, какие выходы вам нужны в финальном миксе.

Voicemeeter Virtual Audio Mixer также имеет множество других функций, как например настраиваемые горячие клавиши, сопоставление MIDI и множество опций конфигурации аудио низкого уровня.

В целом, данное приложение отлично подходит для потоковой передачи и микширования в реальном времени, и позволяет захватывать звук и обеспечивает высококачественный вывод в соответствии с пользовательскими запросами. И хотя отсутствует возможность записи аудио, приложение все равно стоит того чтобы его попробовать, к тому же оно абсолютно бесплатное.

Voicemeeter Virtual Audio Mixer скриншот № 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы аудио - DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):32 / 7 874 | Статистика
Размер:10,42 Мб
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Отзывы о программе Voicemeeter Virtual Audio Mixer

Алекс про Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.3 [24-11-2020]

У меня ноутбук подключён через переключатель HDMI к внешнему монитору с внешними колонками или к ЖК ТВ. Звук идет либо на внешние колонки (когда выбран внешний монитор), либо по HDMI на ЖК ТВ.
В качестве аппаратных выходов были выбраны следующие:
Hardware Output 1 - WDM Внешние колонки
Hardware Output 2 - WDM TV
Я так и не смог заставить программу "VoiceMeeter Banana" автоматически переключать звук на ТВ (подключенный через HDMI) после внешнего монитора и колонок.
Весь мозг сломал! Пересмотрел кучу видео... но безуспешно.
Не помогает и загрузка сохраненных настроек (когда звук на ТВ был). ТВ вроде выбран в качестве выхода, но звук на нем не воспроизводится. Мне приходилось по несколько раз переключаться на встроенный монитор ноутбука и обратно, выключать/включать ТВ, принудительно снова выбирать вторым выходом ТВ. В какой-то момент звук снова появляется на ТВ. От чего это зависит - мне так и не удалось выяснить.
Отчаявшись, я удалил эту программу!
К сожалению, в спешке я не записал настройки звкука в системе перед установкой "VoiceMeeter Banana".
И после удаления этой программы, я ещё час восстанавливал нормальное переключение звука между внешними колонками и ТВ, т.к. приходилось много раз перезагружаться, чтобы проверить корректность переключения звука.
Может я что-то не так делал?
А пока программу - в корзину!
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