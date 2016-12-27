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Dubsmash для Android

Dubsmash 2.19.2 для Android

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Описание Dubsmash 2.19.2 для AndroidОписание   Скачать Dubsmash 2.19.2 для AndroidСКАЧАТЬ (25,29 Мб) Скриншоты Dubsmash 2.19.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Dubsmash 2.19.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dubsmash 2.19.2 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Dubsmash - отличное и позитивное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет пользователю записывать смешные видеоролики, произнося на свой манер широко известные фразы, после чего полученным результатом можно поделиться с друзьями через WhatsApp или Facebook Messenger.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать один из доступных понравившихся аудио файлов, после чего активировать встроенную камеру и имитировать мимикой и жестами произношение этой фразы или реплики. Перед началом использования приложение предлагает выбрать страну проживания и язык, которым Вы владеете, чтобы исключить из списка предлагаемых фраз те, которые вам будет сложно воспроизвести.

Приложение предлагает огромное количество известных фраз - от слов героев мультфильмов до высказываний знаменитых политиков и фрагментов популярных песен, которые можно использовать для записи собственного видео.

Присутствует возможность просмотреть полученный результат, сохранить видеоролик в памяти устройства или поделиться с друзьями. Результат всегда получается весьма забавным.

Что нового в Dubsmash 2.19.2 для Android?
  • Мы добавили просмотры друзей. Теперь ты можешь видеть, кто из твоих друзей смотрел твой Даб.
Скриншоты Dubsmash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Dubsmash отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Dubsmash

Admin

Отзывов о программе Dubsmash 2.19.2 для Android пока нет, можете добавить...

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