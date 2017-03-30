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Asphalt Nitro для Android

Asphalt Nitro 1.7.0w для Android

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Описание Asphalt Nitro 1.7.0w для AndroidОписание   Скачать Asphalt Nitro 1.7.0w для AndroidСКАЧАТЬ (37,43 Мб) Скриншоты Asphalt Nitro 1.7.0w для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Asphalt Nitro 1.7.0w для AndroidСтатистика   Отзывы о Asphalt Nitro 1.7.0w для AndroidОтзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Asphalt Nitro – новая версия популярной гоночной игры, предназначенная для Android-устройств. Несмотря на небольшой размер приложения, разработчикам удалось сохранить качественную трехмерную графику, присущую более «тяжелым» играм.

Управляйте лицензированными автомобилями, начиная с Mini Cooper S Roadster и заканчивая Ferrari LaFerrari или Lamborghini Veneno. Местом соревнований гонщиков станут самые живописные места планеты, где придется сразиться с другими игроками и выполнить умопомрачительные трюки. Прийти первым к финишу помогут мастерство гонщика, всевозможные улучшения машины и, конечно же, нитро.

Особенности игры включают:

  • 8 режимов игры.
  • Режим Полицейская Погоня.
  • Гонки с друзьями в асинхронном мультиплеере.
  • Прыжки с трамплинов и различные воздушные трюки.
  • Возможность найти в гонке сокращенный альтернативный маршрут.
Что нового в Asphalt Nitro 1.7.0w для Android?
  • Устранены некоторые мелкие неполадки.
Скриншоты Asphalt Nitro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки

Отзывы о программе Asphalt Nitro

huu про Asphalt Nitro 1.0.1b для Android [22-11-2015]

Не работает выбивает
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