Need for Speed No Limits 1.8.4 для Android Need for Speed No Limits – популярная гоночная серия пришла на Android. Любители максимальных скоростей смогут жечь резину, включать нитро, соревноваться с другими игроками, улучшать свою тачку и добавить в гараж BMW M4, McLaren 650s, Porsche 911 Asphalt Nitro 1.6.0g для Android Asphalt Nitro – «облегченная» версия популярной гоночной серии с большой коллекцией лицензированных автомобилей. Ускоряйтесь с помощью нитро по максимуму, совершайте безумные воздушные трюки, изучите красочные треки и найдите кратчайший путь Angry Birds Go! 2.6.3 для Android Angry Birds Go! – в этой версии игры злые птицы будут гоняться со свиньями на скоростных трассах. Гоночные болиды собраны из хлама, но это не мешает им доезжать до финиша на головокружительной скорости. На улучшение машин тратятся заработанные в гонках

Racing Rivals 6.1.2 для Android Racing Rivals – напряженные гонки на реальных автомобилях (McLaren, Subaru, Dodge, Mitsubishi, Ford и др.) с реальными соперниками. Тщательно настройте свою машину и отправляйтесь в увлекательные гонки с высокими ставками. Вступайте в команды Racing Moto 1.2.8 для Android Racing Moto - гоняйте на байке по дорогам, обгоняя все встречные машины. Уворачивайтесь от столкновений с ними, газуйте, коснувшись дисплея Android-смартфона. Дроги могут проходить через леса, пустыни, города, мосты Drag Racing 4x4 1.0.150 для Android Drag Racing 4x4 – уличный стритрейсинг на дистанциях от 1/4 до целой мили. В игре вы окажетесь за рулем мощных полноприводных грузовиков и кроссоверов. Известные модели Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Land Rover и др. можно улучшать в гараже или перекрашивать