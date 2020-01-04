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Zombie Derby для Android

Zombie Derby 1.1.45 для Android

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Описание Zombie Derby 1.1.45 для AndroidОписание   Скачать Zombie Derby 1.1.45 для AndroidСКАЧАТЬ (46,11 Мб) Скриншоты Zombie Derby 1.1.45 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Zombie Derby 1.1.45 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zombie Derby 1.1.45 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Zombie Derby - хардкорная аркадная гонка на выживание для Android-смартфонов и планшетов. Начался зомби-апокалипсис, и толпы оживших мертвецов бродят по дорогам в поисках уцелевших представителей человечества. Необходимо на видавшем виды потрепанном пикапе устроить настоящую бойню ходячим мертвецам и прорваться через их орды в безопасное место.

В гараже можно прокачивать машину, обвешивая ее различными смертоносными плюшками, как например пулемет или отбойник, а затем открыть новые орудия смерти на колесах, от внедорожника до зерноуборочного комбайна.

Что нового в Zombie Derby 1.1.45 для Android?
  • Исправлены некоторые ошибки.
Zombie Derby
Zombie Derby
Zombie Derby
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 222
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки - Аркады и 2D
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Отзывы о программе Zombie Derby

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