Zombie Derby - хардкорная аркадная гонка на выживание для Android-смартфонов и планшетов. Начался зомби-апокалипсис, и толпы оживших мертвецов бродят по дорогам в поисках уцелевших представителей человечества. Необходимо на видавшем виды потрепанном пикапе устроить настоящую бойню ходячим мертвецам и прорваться через их орды в безопасное место.

В гараже можно прокачивать машину, обвешивая ее различными смертоносными плюшками, как например пулемет или отбойник, а затем открыть новые орудия смерти на колесах, от внедорожника до зерноуборочного комбайна.