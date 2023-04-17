Программы для Android » Игры » Гонки » Beach Buggy Racing 2023.04.11

Beach Buggy Racing для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023.04.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:84,48 Мб
Beach Buggy Racing скриншот № 2
Beach Buggy Racing скриншот № 3
Beach Buggy Racing скриншот № 4

Beach Buggy Racing - головокружительные гонки по пересеченной местности, в которых вам придется схлестнуться в поединке с другими гонщиками, обладающими особыми способностями.

Можно собрать коллекцию потрясных бонусов, разблокировать и усовершенствовать модели гоночных авто, от вездеходов до джипов. Доступно 6 различных режимах игры на 15 креативных гоночных трассах в формате 3D.

Особенности Beach Buggy Racing:

  • Отлично оформленная гоночная аркада в формате 3D, это эпическая битва с захватывающим геймплеем, основанным на законах физики.
  • Возможность собрать полный гараж уникальных автомобилей, от огромных джипов и спорткаров до луноходов.
  • Более 25 абсолютно уникальных бонусов.
  • 15 гоночных трасс, причем каждая уникальная гоночная трасса полна сюрпризов и скрытых коротких путей к финишу.
  • Возможность собрать собственную команду гонщиков, с которыми хочешь сразиться. Каждый из них будет наделен уникальными способностями, например, способностью телепортироваться, оставлять после себя пылающий след или использовать заклинания, чтобы сбить тебя с толку.
  • Мультиплеерная игра, позволяющая играть с 4 друзьями, используя приставку Android TV или подключенный к телевизору телефон или планшет.
  • Соревнуйтесь с друзьями в таблице лидеров, зарабатывайте достижения, копируйте игру в облачное хранилище и синхронизируйте ее на нескольких устройствах, используя свой аккаунт в Google.
  • Возможность легко переключаться между фасеточным дисплеем, сенсорным экраном и геймпадом с USB/Bluetooth.
ТОП-сегодня раздела "Гонки"
 

скачать Racing MotoRacing Moto 1.2.19

Racing Moto - гоняйте на байке по дорогам, обгоняя все встречные машины. Уворачивайтесь от...

скачать Traffic RiderTraffic Rider 1.4

Добро пожаловать в мир больших скоростей и крутых мотоциклов. Выбирайте самый мощный...

скачать CSR RacingCSR Racing 4.0.1

CSR Racing – участвуйте в соревнованиях по драг-рейсингу на городских улицах. В игре...

скачать Dirt Road Trucker 3DDirt Road Trucker 3D 1.6.1

Dirt Road Trucker 3D – игра в которой вам придется выполнять роль водителя грузовика. В этой игре...

скачать Angry Birds Go!Angry Birds Go! 2.9.1

Angry Birds Go! – в этой версии игры злые птицы будут гоняться со свиньями на скоростных трассах....

скачать Zombie DerbyZombie Derby 1.1.45

Zombie Derby – гонки на автомобилях особенно опасны, если препятствиями выступают живые...

Отзывы о программе Beach Buggy Racing

Admin

Отзывов о программе Beach Buggy Racing 2023.04.11 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв