Beach Buggy Racing для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.04.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vector Unit
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|84,48 Мб
Beach Buggy Racing - головокружительные гонки по пересеченной местности, в которых вам придется схлестнуться в поединке с другими гонщиками, обладающими особыми способностями.
Можно собрать коллекцию потрясных бонусов, разблокировать и усовершенствовать модели гоночных авто, от вездеходов до джипов. Доступно 6 различных режимах игры на 15 креативных гоночных трассах в формате 3D.
Особенности Beach Buggy Racing:
- Отлично оформленная гоночная аркада в формате 3D, это эпическая битва с захватывающим геймплеем, основанным на законах физики.
- Возможность собрать полный гараж уникальных автомобилей, от огромных джипов и спорткаров до луноходов.
- Более 25 абсолютно уникальных бонусов.
- 15 гоночных трасс, причем каждая уникальная гоночная трасса полна сюрпризов и скрытых коротких путей к финишу.
- Возможность собрать собственную команду гонщиков, с которыми хочешь сразиться. Каждый из них будет наделен уникальными способностями, например, способностью телепортироваться, оставлять после себя пылающий след или использовать заклинания, чтобы сбить тебя с толку.
- Мультиплеерная игра, позволяющая играть с 4 друзьями, используя приставку Android TV или подключенный к телевизору телефон или планшет.
- Соревнуйтесь с друзьями в таблице лидеров, зарабатывайте достижения, копируйте игру в облачное хранилище и синхронизируйте ее на нескольких устройствах, используя свой аккаунт в Google.
- Возможность легко переключаться между фасеточным дисплеем, сенсорным экраном и геймпадом с USB/Bluetooth.
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Отзывы о программе Beach Buggy Racing
Admin
Отзывов о программе Beach Buggy Racing 2023.04.11 пока нет, можете добавить...