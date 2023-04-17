Beach Buggy Racing - головокружительные гонки по пересеченной местности, в которых вам придется схлестнуться в поединке с другими гонщиками, обладающими особыми способностями.

Можно собрать коллекцию потрясных бонусов, разблокировать и усовершенствовать модели гоночных авто, от вездеходов до джипов. Доступно 6 различных режимах игры на 15 креативных гоночных трассах в формате 3D.

Особенности Beach Buggy Racing: